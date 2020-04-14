BASIN BİLDİRİSİ



Çin'de ortaya çıkarak tüm Dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca;

Gerek konaklama tesislerinin sezon açılışını ertelemeleri veya işletme faaliyetlerine ara vermeleri, gerekse ülkelerin salgının yavaşlatılmasına yönelik seyahat uyarıları, uçuş yasakları, belli ülke vatandaşlarının girişlerinin sınırlandırılması gibi "mücbir sebep" olarak kabul edilen uygulamaları sonucunda konaklama taleplerinin çok azalmış olması, konaklama tesislerinin nakit akışlarında ciddi bir aksamaya neden olmuştur. Buna ek olarak, belirtilen uygulamalar sonucunda, tur operatörleri/seyahat acentaları tarafından, konaklama tesisleri ile yapılan sözleşmelerin/rezervasyonların iptali ve sözleşmeler kapsamında yapılan ön ödemelerin iadesi taleplerinin de konaklama tesislerini finansal açıdan zorlayacağı öngörülmektedir.



ERKEN REZERVASYON AVANSLARI GERİ ÖDEME FİNANSMANINA İLİŞKİN KREDİ PAKETİ

Kültür ve Turizm Bakanlığımızca, 2020 yaz sezonu rezervasyonlarına ilişkin tur operatörleri/seyahat acentaları tarafından konaklama tesislerine yapılan ön ödemelerin iadesi taleplerinin yerine getirilmesinde konaklama tesislerine finansman desteği sağlanmasını hedefleyen bir kredi paketi üzerinde kamu bankaları ile mutabakata varılmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 25/03/2020 tarihli ve E.277530 sayılı yazısı ile açıklanan Erken Rezervasyon Avansları Geri Ödeme Finansmanına ilişkin kredi talebinin başvuru esasları https://yigm.ktb.gov.tr duyurular bölümünde yer almaktadır.



SEYAHAT ACENTALARINA İŞE DEVAM KREDİSİ

Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından küçük ölçekli seyahat acentalarına finansman desteği sağlanması amacıyla işe devam kredisi paketi için kamu bankası ile mutabakata varılmıştır.

Seyahat Acentalarına; 50.000 TL’ye kadar, 36 ay vadeli, işe Devam Kredisi verilecektir.

Başvuru şartları; 2019 yılı cirosunun 500.000 (Beş Yüz Bin) TL den fazla olması ve Acentada Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi en az iki personel çalışması gerekiyor. Ayrıntıları ve gerekli başvuru belgelerini www.ktb.gov.tr adresinde duyurular bölümünde yer almaktadır.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tesirini gösteren Yeni Tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca duyurulan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” kapsamında “Kısa Çalışma Ödeneği” ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği verileceği açıklanmıştır. Belirtilen desteğe başvuruda bulunmak için gerekli bilgiler ve başvuru belgeleri www.iskur.gov.tr internet adresinde, “Kısa Çalışma Ödeneği” linki altında verilmektedir.

Detaylı bilgi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Şubesinden alınabilecektir.



Kamuoyuna görsel ve yazılı basın yoluyla duyurulmasını arz ederim.





ISPARTA VALİLİĞİ

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)





