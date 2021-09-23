BAŞKAN HALICI, SOKAK SOKAK, KÖY KÖY HALKIN SORUNLARINI DİNLİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, il merkezi, ilçeler ve köylerde ziyaretlerini sürdürüyor.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, ziyaretlerinde esnaflar başta olmak üzere yurttaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor.Isparta'yı karış karış gezdiklerini dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, "Isparta'da sokak sokak, köy köy geziyoruz. Halkımızın CHP'ye olan güveni her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızı dinliyoruz. Vatandaşlarımız dertli, esnaflarımız dertli. Her zaman halkımızın sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Çözüm önerileriyle birlikte vekillerimize, Genel Başkanımıza iletiyoruz. Onlarda gündeme taşıyor konuları" dedi.CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, ülkeyi yönetenlerin halkın derdin sıkıntısına kulaklarını tıkadığını belirterek, "Halkın tüm sorun ve sıkıntılarına ülkeyi yönetenler kulaklarını tıkıyor. Esnaf, günü kurtarabilmek için iş yerini açıyor. Çiftçi kara kara düşünüyor, tohumu nasıl alacağım, gübreyi nasıl alacağım diye. Besici yem fiyatlarından şikayetçi. Halk fahiş fiyatlardan dert yanıyor, pazara çıkan filesini dolduramıyor. Ülkede ekonomi bitmiş durumda. Ama ülkeyi yönetenler göstermelik iki denetim yapıyor, bunun reklamını TV'lerde gazetelerde büyük hizmet gibi yayınlatıyor. Ama alışverişe çıkan vatandaş fiyatların artmaya devam ettiğinden dert yanıyor. Halkımız şov değil icraat bekliyor. Halkın sorunlarını çözecek olan, icra makamında olan sizlersiniz. Eğer yapmayacaksanız da bırakın bizim iktidarımız da çözüm üretelim" şeklinde konuştu.