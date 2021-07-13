Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi nüfusuna kayıtlı ancak Isparta’da ikamet eden Kore Gazisi Cemil Özkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kore Gazimiz için Asri Mezarlık Camisinde düzenlenen askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kore Gazimizin ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gazimiz Cemil Özkan’ın Türk Bayrağı sarılı naaş’ı askerler tarafından omuzlarda taşıdıktan sonra Asri Mezarlıkta defnedildi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Kore Gazimiz Cemil Özkan’ın yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.