13 Temmuz 2021 Salı ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Engelli çalışanların emeklilik şatları değişti

Türkiye’de engelli çalışanlara kolay emeklilik imkanı sağlanıyor. Buna göre çalışma gücü kaybı yüzde 50 ila yüzde 59 arası sigortalılar 16 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3.700 gün, yüzde 40 ila yüzde 49 arası olanlar ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.100 gün şartlarını yerine getirmeli.



Bakan Koca’dan 4. dalga uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta son bir haftada 284'ten 750'ye çıktığını söyledi. Dördüncü dalganın engellenmesi için aşılamanın önemine dikkat çeken Koca, zorunlu aşının ise gündemde olmadığını kaydetti.

Bakan Soylu 'yeni hediyemiz' deyip duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'ndan sonra nüfus işlemleriyle ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçeceğini duyurdu. Bakan Soylu, 'tek tıkla soyağacı' uygulamasının başlatılacağını açıkladı.

Londra'daki altınlarını Türkiye'ye getirdiler

Ons altının 2 bin 100 doları aşması ve doların TL karşısında değer kazanmasıyla vatandaşlar altına hücum etti. Bunun üzerine bankalar Londra’daki altınlarını Merkez Bankası üzerinden Türkiye’ye getirmeye başladı.



FDA'dan JJ aşısı için uyarı: Nörolojik bozukluğa yol açabilir

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Johnson and Johnson'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının nadir görülen nörolojik bir bozukluğa yol açabileceği ihtimali konusunda uyarıda bulundu.



Küba’daki protestolarla ilgili Biden’dan açıklama

Küba'da hükümete yönelik protestoları değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden, "Özgürlük için yüksek sesle dile getirilen çağrı dikkate alınmalı" dedi.



Galatasaray'a Atina'da büyük saygısızlık

Olympiakos ile hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin PCR testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri döndü.

