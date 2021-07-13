AZİZ ŞEHİDİMİZİN ADI OKULDA YAŞATILACAK

Eğirdir ilçesinde çarşı bekçisi olarak görev yaptığı esnada 1996 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası şehadet mertebesine ulaşan Aziz Şehidimiz Muhammet Korkmaz’ın ismi ilçeye bağlı Sarıidris Kasabası’nda bulunan ilkokula verildi.Şehit Muhammet Korkmaz’ın isminin ilçedeki okula verilmesinden dolayı son derece memnun olan ailesi Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret ederek, devletimizin aldığı bu karardan dolayı teşekkür ettiler.Vali Ömer Seymenoğlu, şehidimiz Muhammet Korkmaz’ın oğulları Bayram ve Osman Korkmaz, damadı Hakkı Çilli ile 3 torununu valilik makamında ağırladı.Vali Seymenoğlu vatanımızın bölünmez bütünlüğü adına canlarını seve seve feda eden Aziz Şehitlerimizin yakınları ile kahraman gazilerinin devletimizin maddi ve manevi her zaman yanında olduğunu belirtti.Samimi bir ortamda geçen ziyarette Vali Seymenoğlu Şehidimiz Muhammet Korkmaz’ın ailesi ile fotoğraf çekildi.