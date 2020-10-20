KONTEYNER VE PREFABRİK EV TERCİHİ ISPARTA'DA ARTIYOR

Davraz Prefabrik

2- 3

Adres:

Şehir Hastanesi üst yolu,Karayolları Binası yolu üzeri

Telefon:



































Şehrin kalabalık ve bunalımlı havasından,virüslerden kaçan veya doğal atmosferde yaşamayı seven vatandaşlar çözümü konteynır veya prefabrik ev yapmakta buluyor.Covid-19 salgını sonrası büyükşehirlerdeki bulaşı sayısındaki artış nedeniyle kırsala başlayan göç Isparta'da da yaşanıyor. Çoğu vatandaş köyden veya kırsal bölgelerde yaşamak için arazi satın alıyor Isparta'nın havası ve iklimi nedeniyle konteynır ve prefabrik evlerde yaşamayı tercih ediyor.yetkilisiprefabrik ve konteynır yaptıranların önceki yıllara göre bu sene 2-3 kat daha arttığını söyledi. Ayrıca Yıldırım açıklamasında;Şehir yaşamından kaçan ve doğa ile iç içe yaşamı tercih eden vatandaşlar hem virüs salgınından uzak durduklarını hem de sağlıklı bir yaşam sürdürdüklerini belirtiyor. Bazı müşterilerimiz iseifadelerine yer verdi.Davraz Prefabrik Isparta ve çevre illeredepreme dayanıklı ,ısı ve ses yalıtımlı,yaz ve kış şartlarına uygun olarak pratik, ekonomik,.estetik prefabrik evler üretiyor.Sanayi mahallesi 105. cadde No:20 (