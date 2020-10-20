ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Keçiborlu İlçesi sorumluluk bölgesinde: Coronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyette bulunmaması gereken eğlence yerlerine yönelik olarak; Keçiborlu İlçe J.K.lığınca 19 Ekim 2020 tarihinde yapılan kontrol ve denetim esnasında, kapalı olan eğlence yerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheli M.E., Ü.Y. vc İLE. isimli şahıslar çalmış oldukları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır.Jandarmanın Dedektifleri ulan Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan şahısların geçmişe yönelik yapmış olabilecekleri hırsızlık olayları ile ilgili kapsamlı çalışmalara başlanmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devanı edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.