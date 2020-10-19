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Isparta'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

Isparta'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı
ISPARTA
G.Tarihi: 19.10.2020 18:16
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19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı, 
Vali Seymenoğlu Muhtarları Şehit Aileleri ve Gazilerin Sosyal Tesislerinde Kabul Etti
19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları Isparta Muhtarlar Derneği’nin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Törene Isparta Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Muhtarlar ardından Vali Ömer Seymenoğlu ile Isparta Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi binasında bir araya geldi. Bilindiği üzere Vali Seymenoğlu her ayın 19’unda dernek binasında mesaisini tamamlıyor. 19 Ekim Pazartesi günkü mesaisine dernek binasında başlayan Vali Seymenoğlu tüm görüşmelerini dernek binasında yaptı.
Muhtarlar günü dolayısıyla Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve beraberindeki muhtarları kabul eden Seymenoğlu konuşmasında, “Muhtarlarımızın gününü tebrik ediyorum. Muhtarlarımızla şehit yakınları ile gazilerimizin ev sahipliğinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Osmanlı’dan günümüze kadar gelen  muhtarlık müessesinin temsilcileri olarak önemli birer görev yapıyorsunuz. Eğer varsa sizlerin sıkıntıları bizlerin sıkıntısıdır, nasıl gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın sıkıntıları bizim sıkıntılarımızsa çözmek bizim görevimizse sizler için de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Aynı zamanda sizler de temsil ettiğiniz vatandaşların sıkıntılarıyla yakinen ilgileniyorsunuz zaten. Salgın sürecinde muhtarlarımızın çok büyük desteklerini gördük sağ olsunlar. Hiç biri bu bizim işimiz değil demedi, kamuyu rahatlatan her türlü desteği verdiniz onun için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ancak pandemi süreci halen devam ediyor o yüzden vatandaşlarımızı tedbirlere uymaları konusunda uyarmaya hiç çekinmeden devam edin. Salgınla mücadele ederken bunalmamamız lazım, pes etmememiz lazım, yeter artık dediğimiz zaman kaybederiz. Vatandaş olarak da yönetenler olarak da yeter artık demememiz lazım, elimizden geldiğince tedbirlere uymaya devam etmemiz lazım.” dedi.
Misafirperverliklerinden dolayı herkese teşekkür eden  Muhtarlar Derneği Başkanı ve  Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyüklebebi bundan sonra mahallelerde bulunan şehit aileleri ve gaziler ile daha sık bir araya geleceklerini kaydetti.
Isparta Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız, ilk defa muhtarlar ile bir araya geldiklerini belirterek ziyaretleri için herkese teşekkür ederken Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Musa İrez ise nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.
Ardından ziyarete katılan muhtarlardan Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, bundan böyle sezonunda köylerinde yetişen karanfiller ile gaziler ve şehit ailelerine küçük jestler yapacaklarını belirtirken, Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay ise ilk fırsatta Milas mesireliğinde şehit aileleri ile gaziler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geleceklerini kaydetti.
Muhtarları kabulünün ardından Vali Seymenoğlu rutin mesaisine dernek binasında devam etti.





















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