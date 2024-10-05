Koç Holding’e Büyük İhale: OTOKAR Romanya İhalesini Kazandı, Milyarlarca TL Gelir Elde Edecek

Koç Holding'e bağlı OTOKAR, Romanya'da gerçekleştirilen 4×4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç (TTZA) ihalesini kazandı. Anlaşma kapsamında OTOKAR, Romanya'ya 1059 adet 4×4 TTZA ihraç edecek ve bu büyük ihale sayesinde güncel kurla toplamda 32 milyar TL gelir elde edecek.

Bu başarı, şirketin Romanya ile olan ilişkilerini güçlendirirken, savunma sanayisindeki konumunu da daha da sağlamlaştıracak. İhaleyle birlikte OTOKAR, Türkiye'de üretilecek ilk 278 aracı Romanya'ya gönderecek ve kalan araçlar Romanya'da kurulacak yerel bir yapı ile orada üretilecek. Bu hamle, Romanya’nın savunma sanayisine katkı sağlamayı da hedefliyor.

OTOKAR, ihaleyi kazandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı özel durum açıklamasıyla duyurdu. Şirket, teknik değerlendirme, saha testleri ve ticari değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak resmi sözleşme görüşmeleri için davet edildi.