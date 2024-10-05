Ünlü Sucuk Markasında At ve Eşek Eti Skandalı: Yüzde 100 Dana Eti Diye Satılıyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üretilen "Balıkçıoğlu Sucukları" markalı ürünlerde at ve eşek eti (tek tırnaklı eti) tespit edildiğini açıkladı. Yüzde 100 dana eti olarak satılan bu ünlü sucuk markasında, halk sağlığını tehdit eden sahtecilik skandalı ortaya çıktı.

Bakanlık tarafından 2 Ekim Çarşamba günü yayımlanan ifşa listesinde, Balıkçıoğlu Sucukları’nın “Işıl İşlem Görmüş Dana Sucuk” adı altında satılan Mayıs-Haziran tarihli paketlerinde at ve eşek eti bulunduğu belirtildi. Paketlerin üzerinde "Hafif Baharatlı Katkısız %100 Dana Kasap Sucuğu" ibaresi yer alırken, bu ürünlerin 500 gramlık paketinin internet üzerinden 270 TL'ye satıldığı öğrenildi.

Bu olay, tüketiciler arasında büyük endişe yaratırken, Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını tehdit eden gıda üreticilerini ifşa etmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.



