 Klasik Otomobil Tutkunları Anadolu'nun Gül Kokan Şehri Isparta'da Buluştu

Isparta Belediyesi ve Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü işbirliğiyle gerçekleşen Klasik Otomobil Festivali, otomobil tutkunlarını buluşturarak büyük ilgi gördü. Farklı şehirlerden gelen 800 klasik otomobil ve 3 bin otomobil tutkunu, Isparta'nın güzellikleri ve tarihini keşfetmek için şehri ziyaret etti. Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler ve sergiler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.Isparta Belediyesi ve Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Klasik Otomobil Festivali, şehre özel bir atmosfer kazandırdı. Farklı şehirlerden gelen 800 klasik otomobil ve 3 bin otomobil tutkunu, Isparta'nın turistik güzelliklerini ve tarihini keşfetmek için şehirde bir araya geldi.Festivalin açılışında konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çocukluk hayallerindeki otomobilleri bu etkinlikte görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ayrıca, şehre gelen misafirleri Isparta'nın turizm elçileri olarak gördüklerini ifade etti.Klasik Otomobil Festivali, Isparta Belediyesi ev sahipliğinde Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Festivalin açılışında protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapıldı ve mehteran gösterisi sunuldu.Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü Kurucusu Murat Karakaya, kulüp olarak 2 yıl önce kurulduklarını ve 52 ilde teşkilatlandıklarını söyledi. Festivalin bu yıl büyük bir başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Karakaya, 800 araç ve 3 bin misafirle rekor bir katılım sağlandığını vurguladı.Farklı şehirlerden gelen festival katılımcılarına "Güller, Göller ve Meyveler Diyarı Isparta'mıza hoş geldiniz" diyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehre gelen misafirlerin artık Isparta'nın turizm elçileri olduğunu ifade etti. Başkan Başdeğirmen, festivalin şehirdeki hareketliliği artırdığını ve Isparta'nın güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı sunduğunu dile getirdi.Isparta Valisi Aydın Baruş da şehirde yaklaşık 500 bin konaklamanın gerçekleştiğini ve bu rakamı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Isparta'nın doğal güzellikleri ve turistik potansiyeli hakkında konuşan Vali Baruş, festivalin şehre olan katkısını vurguladı ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlara destek vermesinin önemini vurguladı.Konuşmaların ardından festival katılımcıları, klasik otomobilleri inceledi ve bu özel etkinliğin tadını çıkardı. Festivalin düzenlenmesine katkıda bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden otomobil tutkunları, bu etkinliğin her yıl daha da büyüyerek devam etmesini dilediler.Isparta Klasik Otomobil Festivali, otomobil tutkunlarını bir araya getirerek şehre canlılık kattı ve Isparta'nın turistik cazibesini daha da artırdı. Katılımcılar, unutulmaz anılarla şehirden ayrıldılar ve bir sonraki festivali dört gözle beklemeye başladılar.