Başkan Başdeğirmen: Tüm Deplasmanlara Taraftarımız İçin Otobüs Tahsis Edeceğiz

Isparta 32 Spor'un taraftar grubu olan 32 Gençlik, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ederek, takım ve taraftarlara verdiği destekler için teşekkürlerini iletti. Başkan Başdeğirmen, desteklerinin süreceğini ve bundan sonra her deplasman maçı için taraftarlar için otobüs tahsis edeceklerini açıkladı.32 Gençlik Taraftar Grubu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e "Büyük Başkan, seni çok seviyoruz" sloganlarıyla gelerek teşekkürlerini iletti. Taraftarlar Başkan Başdeğirmen'e çiçek takdim edip, 32 Gençlik atkısı hediye ettiler. Başkan Başdeğirmen, taraftara teşekkür ederek, "Büyük taraftar, sizler elinizden geleni yapıyorsunuz, Allah'ın izniyle başarıya ulaşıyoruz" dedi.32 Gençlik Taraftar Grubu üyesi Okan Mert Karadağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e taraftarlar ve Isparta 32 Spor'a verdiği destekler için teşekkür etti. Karadağ, "Acılı günler yaşıyorsunuz, biz de taraftar grubu olarak bu üzüntüyü yaşıyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acınızı biz de yüreğimizde hissediyoruz. Dualarımız sizinle. Takımımıza ve şehrimize yaptığınız güzellikler için teşekkür ederiz" dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 12'inci adam taraftarın takıma her zaman destek verdiğini ve takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyledi. Isparta 32 Spor'un şehrin gururu olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Bazen taraftarsız maçlar oynanıyor. O zaman heyecansız bir maç oluyor. Taraftarla her şey çok daha farklı oluyor. Takım sizinle daha güçlü. Sizler maçlara heyecan veriyorsunuz. Sizin verdiğiniz 12'inci adam desteği çok önemli. Takımımız bu sezon çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İstanbul deplasmanında ben de Sarıyer maçında tribündeydim" dedi.Isparta 32 Spor'un bu hafta pazar günü 68 Aksarayspor ile deplasmanda karşılaşacağını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, taraftarlar için otobüs tahsis edildiğini ifade etti. Başkan Başdeğirmen, "Bundan sonra her deplasman maçımıza taraftarlarımız için otobüs tahsis edeceğiz.