Isparta İŞKUR'dan TYP

DUYURU

İl Müdürlüğümüz ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde, kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 6 ay süreli 13 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenecektir.

Programa katılmak isteyen kişilerin, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.

Katılımcı Başvuru Tarihleri: 12/06/2024 – 16/06/2024

Katılımcının Noter Yöntemi ile Belirleneceği Tarih ve Saat: 25/06/2024 – 09:00

Noter Çekilişinin Yapılacağı Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Isparta Merkez

Program Başlama ve Bitiş Tarihi: 01/07/2024 – 31/12/2024

Adres Kayıt Sisteminde İkamet Edilen Yerler

Program Uygulanacak Yerler:

Isparta Merkezi ve Köyleri

Eğirdir İlçesi, Kasaba ve Köyleri

Gönen İlçesi, Kasaba ve Köyleri

Yenişarbademli İlçesi, Kasaba ve Köyleri

Atabey İlçesi, Kasaba ve Köyleri

Yalvaç İlçesi, Kasaba ve Köyleri

Programın Uygulanacağı Yerler ve Kontenjanlar:

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Isparta Merkez (2 kişi)

HHP İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü (1 kişi)

Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesi (1 kişi)

Gönen İlçe Halk Kütüphanesi (1 kişi)

Yenişarbademli İlçe Halk Kütüphanesi (1 kişi)

Isparta Müze Müdürlüğüne bağlı (Seleukeia Sidera Antik Kenti Kazı Alanı) / Bayat-Atabey (3 kişi)

Yalvaç Müze Müdürlüğüne bağlı (Pisidia Antiokheia Kazı Alanı) / Yalvaç (4 kişi)

Toplum Yararına Program Katılım Şartları:

Toplum Yararına Program’a (TYP) katılmak için;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kuruma kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almamak

Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç). Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak

Not:

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5. maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.

Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerden, seçim yöntemi sonrası oluşan listelerde ismi olanlardan sadece biri programdan yararlanabilir.

Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.

Adres Kayıt Sistemine göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak, ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını, yani 25.503,18 TL'yi (YİRMİBEŞBİNBEŞYÜZÜÇTLONSEKİZKRŞ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ