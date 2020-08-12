TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ünal’ın yürütücülüğünü yaptığı Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi -2 isimli projesinin tanıtımı ve açılışı kahvaltılı toplantıda yapıldı.Toplantıya, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Mahmut Temel, TEİAŞ 7. Bölge Müdürü Ramazan Ayyıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, MYO Müdürleri, akademisyenler, proje ekibi, doğaseverler ve misafirler katıldı.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ünal hocamız tarafından hazırlanan bu güzel proje TÜBİTAK tarafından onayladı. Bugün de startını vermiş bulunuyoruz. Kızıldağ Milli Parkı ve çevresinde doğa eğitimlerinin özellikle doğu illerinde ve yatılı bölge okulunda çalışan öğretmenlerimizin katılımı ile bu hafta ilk 8 gün, ikinci etkinliğimizi de 1-8 Eylül’de gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Üniversitemizin bir özelliği Orman, Su Ürünleri ve Ziraat olmak üzere doğa bilimleri olarak bilinen fakülteleri barındırmakta ve bu yönüyle 203 üniversite arasında tekiz. Oldukça geniş akademik kadromuzla ve 25 yıllık bilgi birikimimiz var. 2020 yılında Orman Muhafaza Memurluğu ve Orman Mühendisliği atamalarında Üniversitemiz Türkiye birinciliği ile bizleri gururlandırdı. Tüm desteğimiz öğrenci arkadaşlarımıza ve ilgili öğretim elemanlarımıza devam edecektir. İlimizde, bölgemizde ve ülkemizde doğaya ilişkin ne varsa ISUBÜ’nün imzasının olduğunu göreceksiniz ve daha fazla etkinlikle karşınızda olacağız. Etkinliğimizin oldukça verimli geçmesini diliyorum.” dedi.TÜBİTAK desteği ile “Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi-2" projesi yürütücüsü Orman Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ünal, “TÜBİTAK desteği ile “Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde Doğa Eğitimi-2" projesi Kızıldağ Milli Parkı ve Çevresinde bulunan Korunan ve Doğal Alanlarda 50 kişi ile yürütülecektir. Etkinlikler, Kızıldağ Milli Parkı Beyşehir Gölü, Pınargözü Mağarası, Kubad-ı Abad Sarayı, Eşrefoğlu Camii, Köşk Kaplıcaları, Eflatun Çeşmesi, Kız Kalesi, Tarihi Köşk Kaplıcaları, Zindan Mağarası, Kovada Gölü Milli Parkı, Yazılıkanyon Tabiat Parkı, Aksu Zindan Mağarası, Gölcük Tabiat Parkı ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde gerçekleşecek. Projemiz her biri 8 gün 7 gece olmak üzere 2 etkinlik döneminde gerçekleştirilecektir. Öğretmenler, öğretmen adayları ve lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği eğitimlerimiz ücretsiz olup, katılımcıların eğitim sırasındaki tüm masrafları (konaklama, yemek, eğitim, ulaşım) TÜBİTAK bütçesi katkısı ile karşılanacaktır. Eğitim sonrasında katılımcılardan başarılı olanlara "Doğa Eğitimi Sertifikası" verilecektir. Projemiz TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında 2020 dönemi için teklif edilmiş ve desteklenmesi halinde web sitemiz üzerinden takvim bilgisi duyurularak, başvurular kabul edilmeye başlayacaktır. ” dedi.Destek veren kuruluş yetkililerine Rektör Diler tarafından plaket ve belgeleri takdim edildikten sonra sergi gezildi ve hatıra fotoğrafı ile açılışı tamamlanan projenin eğitimlerine başlandı.