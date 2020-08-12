Isparta ve Burdur Orman Yangınları ile Mücadele komisyonu toplantısı, İllerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar başkanlığında yapıldı.Yangın Komisyon toplantıları, İçişleri Bakanlığının 27/07/2020 tarih ve 12254 sayılı Genelgesine istinaden son zamanlarda özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde mangal, semaver ve ocak yakmalarından dolayı hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında yaşanan artış sebebiyle gerçekleştirildiIsparta Valiliği toplantı salonunda yapılan toplantıya Isparta Valisi Sayın Ömer Seymenoğlu Başkanlığında, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy ve diğer ilgili kurum amirleri katıldı.Toplantıda bir konuşma yapan Isparta Valisi Sayın Ömer Seymenoğlu; Orman yangınlarıyla mücadele konusunun önemli bir görev olduğunu, Orman yangınlarıyla doğal kaynaklarımız olan ormanların ve canlıların tahribata uğradığını, orman yangınlarıyla mücadelede en önemli hususun yangınların çıkmaması olduğunu, Açık alanlarda ve ormanlarda ateş yakılmaması, ateşsiz piknik yapılması, Orman yangınlarıyla mücadelede görevli bütün kurumlar olarak koordinasyonun ve olay öncesinde yapılan halkımızı bilinçlendirme ve yapılacak denetimlerle caydırıcı faaliyetlerin çok önem arz ettiğini belirtti.Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy toplantıda, yapılan faaliyetler, orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile orman yangınlarıyla mücadele organizasyonu hakkında bilgi verdi. Ayrıca Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak koruma ekiplerimizle düzenli şekilde devriye faaliyeti yapılarak ormanlık alanların mangal, semaver ve ateş yakılmasına karşı sıkı bir şekilde denetlendiği ve gerekli uyarıların sözlü, yazılı broşürler ve sosyal medya kanalları ile yapıldığını, Açık alanlarda ateş yakılmamasının çok önemli olduğunu belirterek, kurumumuza destek veren başta Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğluna, kamu kurum ve kuruluşlarına, muhtarlarımıza, basınımıza ve Isparta halkına teşekkür etti.