Bankada Parası Olanlar Dikkat: Mevduat Faizlerinde Flaş Değişiklik

Türkiye'de bankada parası olanlar için önemli bir gelişme yaşandı. Bankalar, mevduat faiz oranlarını yeniden düzenledi ve mevcut durumda faizler yüzde 57'ye kadar yükseldi. Özellikle döviz dönüşümlü KKM hesaplarından TL mevduata geçmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları ise yüzde 75'e kadar çıktı. Bu durum, 1 milyon TL'ye sahip olanların ne kadar kazanabileceği konusunda merak uyandırdı.

Son dönemde Türk Lirası varlıklara olan ilginin artmasıyla birlikte bankalar, faiz oranlarını yukarı yönlü güncellemeye başladılar. Şu an itibariyle bankalarda mevduat faizleri yüzde 57 seviyelerine ulaşmış durumda. Öte yandan, döviz dönüşümlü KKM hesaplarından TL mevduata geçenler için sunulan faiz oranları da oldukça yüksek, hatta yüzde 75'e kadar çıkabilir.

Ancak gelecekte faiz oranlarının ne yönde seyredeceği de merak konusu. Şu an yüzde 75 faiz oranıyla 1 milyon TL'yi vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen bir kişinin aylık kazancı nasıl olacak?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram'a göre, Merkez Bankası'nın faiz artışları sonrasında bankalarda mevduat faizleri yükseldi. Özellikle, gecelik borç verme faizlerinin yüzde 53'e kadar çıkmasıyla bankalar halihazırda mevduat faizlerini yüzde 57 seviyelerine çıkardılar.

Bayram'a göre, Merkez Bankası'nın bankalara yönelik regülasyonları da faizlerin yükselmesine neden oldu. Bankaların kredi büyüme oranları ve zorunlu karşılık oranlarının değişmesiyle karlılıkları azaldı ve bu da mevduat bulma yarışına girmelerine yol açtı. Bu nedenle, şu anda yüzde 57 olan mevduat faizlerinin yüzde 60'lara çıkması bekleniyor.

Vatandaşların Nelere Dikkat Etmesi Gerekiyor?

Bu süreçte vatandaşların dikkat etmesi gereken bir nokta da vade süreleri. Paralarını vadeli mevduata yatıracak olanların 32 gün vade yapmaları tavsiye ediliyor. Bu şekilde, faiz oranı bu süre boyunca geçerli oluyor ve yatırımcılar için daha avantajlı olabiliyor.

Öte yandan, TL KKM hesapları vade sonrası yenilenmiyor ancak yabancı para cinsinden KKM'lerden TL mevduata geçiş yapanlar için Merkez Bankası'nın belirlediği bir kota var. Bu hedefi tutturmak isteyen bankalar, yatırımcılara yüzde 75'e varan faiz getirisi sunuyorlar. Böylece, yüzde 55-57 aralığında olan mevduat faizleri, 20 puanlık bir marj ile birlikte yüzde 75'leri bulabiliyor.

KKM Detayına Dikkat!

Gelecekte faizlerin yükselip yükselmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Ancak döviz dönüşümlü KKM'lerden TL mevduata geçiş yapacak olanların uygulanan faizlerde artış olabileceği öngörülüyor. Merkez Bankası'nın regülasyonlarının etkisiyle, TL mevduatların artacağı düşünülüyor.