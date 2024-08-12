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Yargıtay’dan Emsal Karar

Yargıtay’dan Emsal Karar
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Yargıtay’dan Emsal Karar

Yargıtay, boşanma davalarında önemli bir karara imza atarak cimriliği ağır kusur olarak değerlendirdi. Avukat Nimet Türe, yaptığı açıklamada ekonomik şiddetin, boşanma sebeplerinden biri olarak kabul edilebileceğini belirtti. Türe, evlilik birliğinde ekonomik sıkıntılara yol açan aşırı cimri davranışların boşanma davalarında kusur sayıldığını ifade etti.

Avukat Türe, Yargıtay'ın kararlarına atıfta bulunarak, eşin ekonomik olarak zor durumda bırakılmasının, doğal gazın derecesinin düşürülmesi veya yeterli harçlık verilmemesi gibi durumların boşanma aşamasında ağır kusur olarak değerlendirildiğini belirtti. Özellikle, Yargıtay’ın bir kararında, eşin doğal gazı keserek diğerini piknik tüpü kullanmaya zorlamasının manevi ve ekonomik şiddet olarak kabul edildiği vurgulandı. Bu tür davranışlar, boşanma davasında ağır kusur sayılarak, maddi ve manevi tazminat taleplerine zemin hazırlayabiliyor.

Türe, bu tür durumların ispatlanması için tanıklar ve bilirkişilerle desteklenen delillerin sunulmasının önemine dikkat çekti. Yargıtay’ın bu kararı, ekonomik şiddet uygulayan eşlerin boşanma davalarında ağır kusurlu sayılmalarına ve karşı tarafın nafaka talep edebilmesine olanak tanıyor.
Cimrilik Boşanmada Ağır Kusur Sayıldı.

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