Başkanımız Ahmet Adar Treko Tarım Tesislerini Ziyaret Etti

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar ve Genel Sekreterimiz Ali Koyak, TREKO Tarım Meyve Suyu Fabrikasını ziyaret etti.Tesis Sahibi Sedat Kuş, Borsamız Başkanı Ahmet Adar ve Genel Sekreterimiz Ali Koyak’ ı girişte karşıladı. Meyve suyu ve konsantre fabrikasının iş ve işleyişi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sedat Kuş, ziyaretten dolay Başkanımız Adar ve Genel Sekreterimiz Koyak’a teşekkürlerini iletti.Ziyarette konuşan Başkan Adar ise: “ Bölgemizin ürünlerine katma değer sağlayan tesise yaptıkları yatırımlardan dolayı Sedat beyi tebrik ediyorum. Hem ürünlerimize hem de üretici ve tüccarımıza destek sağlayarak ilimiz ekonomisine katkı sağlıyorlar. Biz de ilimize ve ekonomimize değer katan tüm yatırımcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.İşletmelerinin kapılarını bizlere açan ve yatırımları hakkında detaylı bilgi veren sayın Sedat Kuş’a ve çalışanlarına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz.” dedi.