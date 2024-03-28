Kart Ekstresini Görenler Şaşkına Döndü: 'Bankalardan Flaş Fatura Kararı'

Bankaların otomatik fatura ödemelerinde uyguladığı yüksek faiz oranları, kart ekstresini inceleyen vatandaşları şoke etti. Son dönemde bankaların otomatik fatura ödemelerinde fahiş faiz uygulamasına başlamasıyla birlikte, tüketiciler beklenmedik bir mali yük ile karşılaştılar.

NTV'nin haberine göre, birçok vatandaş ekstrelerinde yüksek tutarlarda "otomatik fatura ödeme faizi" ile karşılaştı. Bu durum karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, tüketici derneklerine başvurarak şikayette bulunmaya başladılar.

Bankaların kredi kartı bilgilendirme metinlerinde otomatik fatura ödemeleri için faiz talep edilebileceğine dair açıklamalar bulunmasına rağmen, uzmanlar bu uygulamanın yasalara aykırı olduğunu savunuyorlar.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bankaların son zamanlarda tüketicilerden otomatik ödeme talimatlarından faiz talep etmeye başladıklarını belirtti. Güllü'ye göre, bu uygulama Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesine aykırı bir durum oluşturuyor.

Otomatik fatura ödeme faiz oranlarının kredi kartı faizlerinden daha yüksek olduğu da dikkat çekiyor. Bu durum, tüketicilerin mali açıdan daha zor duruma düşmelerine neden olabilir.