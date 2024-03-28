Ameliyat Eden Doktorlar Şaşkına Döndü

Vietnam'da yaşanan olağanüstü bir olay tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Bir adamın karnından yapılan ameliyatla çıkan 30 cm büyüklüğünde balık, doktorları bile hayrete düşürdü.Vietnam'ın Quang Ninh Eyaleti'ndeki Hai Ha Bölge Tıp Merkezi'nde 34 yaşındaki bir adam, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Doktorlar yaptıkları tetkikler sonucunda adamın karnında inanılmaz bir keşfe imza attı: 30 santimetre uzunluğunda bir yılan balığı.Yapılan incelemelerde, balığın adamın vücuduna anüsünden girdiği ve kolonundan yukarı doğru hareket ettiği belirlendi. Bu durum, adamın karnında ciddi sorunlara yol açtı ve peritonite neden oldu.Hastanenin Cerrahi Müdürü Pham Manh Hung, konuyla ilgili yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu nadir görülen bir durum. Rektal bölgede çok fazla dışkı sıvısı var ve kolayca bakterilerle enfekte olabiliyor, ancak güvenli bir şekilde yapıldığı için ameliyatta herhangi bir sorun yaşanmadı" dedi.Olay, tıp dünyasında ender rastlanan bir durum olarak kayda geçti ve doktorları bile şaşkınlığa uğrattı.