Kaçak Alkol Operasyonuyla İlgili Açıklama

Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve kaçakçılarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı.

29 Mart 2024 tarihinde Gönen İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, Antalya İlinden Isparta İline kaçak alkol getirerek satış yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bir şüpheli şahsın bulunduğu aracı durdurdu.

Yapılan arama neticesinde, araçta bandrolsüz olarak (81) litre Jack Daniels, (9) litre Red Label, (19) litre Yeni Rakı ve (14) litre Vodka olmak üzere toplamda (123) litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen içkilere el konuldu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.