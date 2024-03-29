Aranan Şahıs Yakalandı: Yağma Suçundan 42 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süren titiz çalışmaların ardından önemli bir başarıya imza attı.

G.H. isimli şahıs, işyerinde ve eklentilerinde işlediği yağma suçundan 42 yıl 5 ay 8 gün hapis cezasıyla aranıyordu. Ancak ekiplerimiz tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucunda G.H.'nin saklandığı ikamet tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyonla G.H. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla ekiplerimizin çalışmaları kesintisiz olarak devam edecektir.

Kamuoyuna duyurulur.