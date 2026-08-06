İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı’ndan Gündem Değerlendirmesi: "Sorunun Kaynağı Esnaf Değil, Dışa Bağımlı Ekonomi"

Parti Sözcüsü Ülken Baş’tan Ekmek Zammı, Sosyal Yardım Modeli ve Gül Park Açıklaması

"Ekmek Zammında Hedef Fırıncı Esnafı Olmamalıdır"

"Vatandaşımızın temel gıda maddesi olan ekmeğe yapılan zam, kamuoyunda haklı olarak tartışılmaktadır. Ancak bu tartışmaların hedefi yanlış belirlenmemelidir. Sorunun kaynağı fırıncı esnafı değil, tamamı dışa bağımlı hale gelen tarım sektörü ve yüksek enflasyonist ortamın getirdiği ekonomik sarsıntılardır. İçinde bulunduğumuz vahim tablo, ne yazık ki yerel bağlamda alınacak tedbirleri de oldukça kısıtlamaktadır."

İYİ Parti’den Dev Proje Önerisi: "Isparta Dayanışma Fonu"

Kategorize Edilmiş Destek: Tek tip yardım yerine vatandaşlar gruplara ayrılmalıdır. En ağır ekonomik koşullardaki ailelere gıda ve ekmek ücretsiz verilmeli; dar gelirli ailelere indirim sağlanmalı; emekli, engelli, şehit ve gazi yakınlarına özel destek paketleri sunulmalıdır.

Tek tip yardım yerine vatandaşlar gruplara ayrılmalıdır. En ağır ekonomik koşullardaki ailelere gıda ve ekmek ücretsiz verilmeli; dar gelirli ailelere indirim sağlanmalı; emekli, engelli, şehit ve gazi yakınlarına özel destek paketleri sunulmalıdır. Adil Değerlendirme Kriteri: Yıllar önce alınmış birkaç ev eşyası bahane edilerek vatandaş yardım dışında bırakılmamalı, gerçekçi değerlendirme yapılmalıdır.

Yıllar önce alınmış birkaç ev eşyası bahane edilerek vatandaş yardım dışında bırakılmamalı, gerçekçi değerlendirme yapılmalıdır. Kişiselleştirilmiş Yardım: Standart koli yardımı yerine her ailenin ihtiyacına özel kişiselleştirilmiş destek modeli benimsenmelidir.

Standart koli yardımı yerine her ailenin ihtiyacına özel kişiselleştirilmiş destek modeli benimsenmelidir. Yerel Esnafa Can Suyu: Yardımlar belediye satış noktalarından değil; anlaşmalı mahalle bakkalları, fırınlar, kasaplar ve yerel üreticiler üzerinden dağıtılarak şehir ekonomisi desteklenmelidir.

Tarım OSB ve Böcüzade Parkı Açıklaması

"Böcüzade Parkı’nın Gül Park konseptiyle yeniden düzenlenmesi kararı sevindiricidir ancak sadece peyzaj çalışması olarak kalmamalıdır. Park içerisindeki Selçuklu mimarisine sahip yapıların Gül Müzesi, Gül Edebiyatı Müzesi ile Gül Ürünleri Tanıtım ve Satış Merkezi olarak değerlendirilmesini teklif ediyoruz."

İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı Parti Sözcüsü, haftalık gündem değerlendirme toplantısında kent ve ülke gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ekmek zamlarından sosyal yardım modellerine, tarım projelerinden park konseptine kadar pek çok konuyu ele alan Baş, çözüm odaklı önerilerini kamuoyuyla paylaştı.Son dönemde kamuoyunda tartışılan ekmek zammına değinen Ülken Baş, sorunun asıl kaynağının esnaf değil, uygulanan ekonomik politikalar ve maliyet artışları olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:Isparta Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ekmek ve gıda desteklerini kıymetli bulduklarını ancak daha sistematik ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğunu belirten Baş,kurulmasını teklif etti.Valilik riyasetinde, Belediye öncülüğünde, kentteki sanayi kuruluşları, odalar, borsalar, birlikler, kooperatifler ve hayırsever iş insanlarının katılımıyla oluşturulması önerilen fonun detayları şu şekilde sıralandı:Isparta Valisi Abdullah Erin’in Tarım İhtisas ve Gıda OSB kurulması yönündeki çalışmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Baş, bu vizyonun İYİ Parti’nin hazırladığıprojesinin ne kadar isabetli olduğunu tescillediğini ifade etti.Isparta Belediyesi’nin Böcüzade Parkı’nıkonseptiyle yenileme kararını da olumlu bulduklarını belirten Ülken Baş, projenin içeriğine dair şu öneride bulundu: