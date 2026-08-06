Isparta Kent Meydanı Projesi'nde Yol Haritası Netleşti: Yıkımlar Aşama Aşama Yapılacak
Başkan Şükrü Başdeğirmen Kaymakkapı Meydanı Yenileme Projesi'nin Detaylarını AçıkladıIsparta Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumunda, Kaymakkapı Meydanı'nı kapsayan Kent Meydanı Yenileme Projesi gündeme geldi. İYİ Parti Grup Başkanı Mehmet Büyüktuncer'in sorusu üzerine projede gelinen son noktayı açıklayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnafın mağdur edilmeyeceğini ve yıkım işlemlerinin kademeli olarak yürütüleceğini belirtti.
İlk Yıkım Belediye Kültür Sitesi’nden BaşlayacakKaymakkapı Meydanı’nın şehirde kent meydanı oluşturmak için tek uygun alan olduğunu belirten Başkan Şükrü Başdeğirmen, projenin ilk adımı olarak Belediye Kültür Sitesi'nin yıkılacağını duyurdu:
- Mülkiyet Yapısı: Belediye Kültür Sitesi mülkiyetinin yaklaşık %65-70’i Isparta Belediyesi’ne ait.
- Geçici Yerleşim: Yıkım sürecinde Kültür Sitesi’ndeki mülk sahibi esnafın mağdur olmaması için Otel Isparta (Iyaş Otel) bünyesinde hazırlanacak geçici dükkanlar tahsis edilecek. Boşluk kalması durumunda kiracı esnaflar da buraya alınacak.
- Esnaf Taşınmadan Yıkım Yok: Kültür Sitesi esnafı Otel Isparta’daki geçici yerlerine taşınana kadar Belediye İşhanı yıkılmayacak.
İkinci Etap: Belediye İşhanı Yıkılacak, Altı 3 Katlı Otopark OlacakKültür Sitesi esnafının naklinin ardından sürecin ikinci etabına geçileceğini belirten Başdeğirmen, izlenecek adımları şöyle detaylandırdı:
- Belediye İşhanı Esnafına Tapulu Dükkan: Belediye İşhanı’ndaki hak sahibi esnaflara, konumlarına göre Belediye Kültür Sitesi alanında yapılacak yeni dükkanlardan tapulu mülk verilecek.
- Devasa Otopark Projesi: Belediye İşhanı, Kültür Sitesi ve Kültür Sineması’nın kapsadığı alanın altı 3 katlı zemin altı otopark olarak inşa edilecek.
- Üst Alan Tasarımı: Meydanın üst kısmının tamamen açık alan mı olacağı yoksa Üzüm Çarşısı konseptinde çevre dükkanlarla mı hareketlendirileceği konusundaki proje mimari çalışmaları sürdürülüyor.
Otel Isparta En Son YıkılacakProjenin son aşamasında Otel Isparta bina kompleksinin yıkılacağını ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şu bilgileri verdi:
"Otel Isparta’yı en son yıkacağız. Geçici olarak oraya taşıdığımız esnaflarımız yeni yapılan kalıcı iş yerlerine geçtikten sonra bina tamamen boşaltılacak. Ardından Otel Isparta yıkılarak o alanın altı da otopark projesine dahil edilecek."
GEDAŞ Ofisi Kuruldu: Görüşmeler SürüyorKentsel dönüşüm sürecinin şeffaf ve uzlaşıyla yürütüldüğünü vurgulayan Başdeğirmen, TOKİ bünyesindeki GEDAŞ (Gayrimenkul Değerleme A.Ş.) yetkililerinin yaklaşık bir aydır Isparta’da bulunduğunu söyledi.
Otel Isparta’nın altındaki eski market alanının GEDAŞ Kentsel Dönüşüm Ofisi haline getirildiğini belirten Başdeğirmen, hak sahipleriyle mülkiyet değerlemesi, nakit ödeme veya yeni dükkan takası seçeneklerine ilişkin birebir görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.