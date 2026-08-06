Isparta Kent Meydanı Projesi'nde Yol Haritası Netleşti: Yıkımlar Aşama Aşama Yapılacak

Başkan Şükrü Başdeğirmen Kaymakkapı Meydanı Yenileme Projesi'nin Detaylarını Açıkladı

İlk Yıkım Belediye Kültür Sitesi’nden Başlayacak

Mülkiyet Yapısı: Belediye Kültür Sitesi mülkiyetinin yaklaşık %65-70’i Isparta Belediyesi’ne ait.

Belediye Kültür Sitesi mülkiyetinin yaklaşık %65-70’i Isparta Belediyesi’ne ait. Geçici Yerleşim: Yıkım sürecinde Kültür Sitesi’ndeki mülk sahibi esnafın mağdur olmaması için Otel Isparta (Iyaş Otel) bünyesinde hazırlanacak geçici dükkanlar tahsis edilecek. Boşluk kalması durumunda kiracı esnaflar da buraya alınacak.

Yıkım sürecinde Kültür Sitesi’ndeki mülk sahibi esnafın mağdur olmaması için bünyesinde hazırlanacak geçici dükkanlar tahsis edilecek. Boşluk kalması durumunda kiracı esnaflar da buraya alınacak. Esnaf Taşınmadan Yıkım Yok: Kültür Sitesi esnafı Otel Isparta’daki geçici yerlerine taşınana kadar Belediye İşhanı yıkılmayacak.

İkinci Etap: Belediye İşhanı Yıkılacak, Altı 3 Katlı Otopark Olacak

Belediye İşhanı Esnafına Tapulu Dükkan: Belediye İşhanı’ndaki hak sahibi esnaflara, konumlarına göre Belediye Kültür Sitesi alanında yapılacak yeni dükkanlardan tapulu mülk verilecek.

Belediye İşhanı’ndaki hak sahibi esnaflara, konumlarına göre Belediye Kültür Sitesi alanında yapılacak yeni dükkanlardan tapulu mülk verilecek. Devasa Otopark Projesi: Belediye İşhanı, Kültür Sitesi ve Kültür Sineması’nın kapsadığı alanın altı 3 katlı zemin altı otopark olarak inşa edilecek.

Belediye İşhanı, Kültür Sitesi ve Kültür Sineması’nın kapsadığı alanın altı olarak inşa edilecek. Üst Alan Tasarımı: Meydanın üst kısmının tamamen açık alan mı olacağı yoksa Üzüm Çarşısı konseptinde çevre dükkanlarla mı hareketlendirileceği konusundaki proje mimari çalışmaları sürdürülüyor.

Otel Isparta En Son Yıkılacak

"Otel Isparta’yı en son yıkacağız. Geçici olarak oraya taşıdığımız esnaflarımız yeni yapılan kalıcı iş yerlerine geçtikten sonra bina tamamen boşaltılacak. Ardından Otel Isparta yıkılarak o alanın altı da otopark projesine dahil edilecek."

GEDAŞ Ofisi Kuruldu: Görüşmeler Sürüyor

Isparta Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumunda, Kaymakkapı Meydanı'nı kapsayangündeme geldi. İYİ Parti Grup Başkanı Mehmet Büyüktuncer'in sorusu üzerine projede gelinen son noktayı açıklayan Belediye Başkanı, esnafın mağdur edilmeyeceğini ve yıkım işlemlerinin kademeli olarak yürütüleceğini belirtti.Kaymakkapı Meydanı’nın şehirde kent meydanı oluşturmak için tek uygun alan olduğunu belirten Başkan Şükrü Başdeğirmen, projenin ilk adımı olarak'nin yıkılacağını duyurdu:Kültür Sitesi esnafının naklinin ardından sürecin ikinci etabına geçileceğini belirten Başdeğirmen, izlenecek adımları şöyle detaylandırdı:Projenin son aşamasında Otel Isparta bina kompleksinin yıkılacağını ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şu bilgileri verdi:Kentsel dönüşüm sürecinin şeffaf ve uzlaşıyla yürütüldüğünü vurgulayan Başdeğirmen, TOKİ bünyesindekiyetkililerinin yaklaşık bir aydır Isparta’da bulunduğunu söyledi.Otel Isparta’nın altındaki eski market alanınınhaline getirildiğini belirten Başdeğirmen, hak sahipleriyle mülkiyet değerlemesi, nakit ödeme veya yeni dükkan takası seçeneklerine ilişkin birebir görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.