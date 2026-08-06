ITSO Başkanı Metin Çelik Yeniden Aday: "Mavi Liste" ile 12 Dev Proje Açıklandı

4 Yıllık Çalışmalar Değerlendirildi, Yeni Dönem Vizyonu Tanıtıldı

"4 Yılda Sadece Proje Üretmedik, Kalıcı Eserler Bıraktık"

"Biz 4 yılda sadece projeler üretmedik, kalıcı eserler bıraktık. Çünkü vizyon sadece geleceği hayal etmek değil, onunla birlikte inşa etmektir. Geride bıraktığımız 4 yıl, daha büyük hedeflere ulaşabileceğimizi gösteren güçlü bir tecrübe dönemi olmuştur. Bugün büyük bir heyecanla, güçlü bir ekiple ve yeni hedeflerle ITSO Başkanlığına tekrar aday olduğumuzu açıklıyoruz."

Son 4 Yılda Öne Çıkan Hizmetler:

Yenilenebilir Enerji: 612 kW gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu.

612 kW gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu. Sanayi Altyapısı: Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB’nin 2. ve 3. etaplarında aktif rol üstlenildi; Valilik desteğiyle 4. etap çalışmaları sürdürülüyor.

Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB’nin 2. ve 3. etaplarında aktif rol üstlenildi; Valilik desteğiyle 4. etap çalışmaları sürdürülüyor. Fuar Yatırımları: Şehrin yeni markası olacak "Yapı Isparta Fuarı" 27 Ağustos'ta kapılarını açıyor.

Şehrin yeni markası olacak 27 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Nitelikli Eğitim: Süleyman Demirel Üniversitesi ile iş birliği yapılarak kariyer ofisleri kuruldu. Kooperatifçilik, emlakçılık ve galericilik başta olmak üzere 80 farklı alanda sertifikalı eğitim veren sayılı odalardan biri olundu.

Süleyman Demirel Üniversitesi ile iş birliği yapılarak kariyer ofisleri kuruldu. Kooperatifçilik, emlakçılık ve galericilik başta olmak üzere 80 farklı alanda sertifikalı eğitim veren sayılı odalardan biri olundu. Ulaşım ve Lojistik: İzmir yönüne sefer yapan Güller Ekspresi'nin 2. tren seferlerinin başlatılmasına destek sağlandı.

Yeni Dönem İçin Açıklanan 12 Büyük Proje

Gençler Isparta’da Kalsın – Kariyerine İlk Adım Projesi E-Ticaret ve Dijital İçerik Stüdyosu Sağlık Ekonomisi ve Aktif Yaşam Merkezi Ambalaj Üretim ve Tedarik Merkezi Duyusal Turizm ve Kültür Rotaları Yapay Zekâ Dönüşüm Merkezi Teknoloji ve Tarım Vadisi Lojistik ve İhracat Merkezi ITSO Üye Destek Kartı Yeşil Dönüşüm Fonu Yerli Tedarik Platformu Isparta Ortak Şehir Markası

"Isparta’yı Tek Sesle Anlatacağız"

"Artık Isparta’yı tek sesle anlatacağız. Ekonomisi, turizmi, tarımı, sanayisi ve kültürüyle güçlü bir şehir markası oluşturacağız. Bugüne kadar bize duyduğunuz güven için teşekkür ediyor, yeni dönemde de aynı güvene layık olmak için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Bugün çalışıyor, güvenle ilerliyor, yarınlara eser bırakıyoruz."

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, Ekim ayında gerçekleştirilmesi beklenen seçimlerdeile yeniden aday olduğunu düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda oda üyesinin katıldığı toplantıda, geride kalan 4 yıllık görev süresindeki icraatlar değerlendirilirken yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan 12 büyük proje tanıtıldı.Toplantıda konuşan ITSO Başkanı Metin Çelik, görev süreçleri boyunca hayata geçirdikleri projelere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Başkan Çelik, yeni dönemde Isparta'nın ekonomisini, sanayisini ve teknolojisini geleceğe taşıyacak 12 stratejik projeyi sıraladı:Isparta'yı güçlü bir şehir markasına dönüştürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Çelik, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: