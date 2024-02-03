İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Esnafın Güçlü Desteğiyle Yola Devam Ediyor

Isparta'nın yerel seçimlerine güçlü bir aday olarak hazırlanan İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, esnafın artan teveccühüne mazhar oluyor. Tural'ın seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ederken, esnafın desteği ve ilgisi her geçen gün daha da artıyor.Esnaf, Tural'ı sık sık ziyaret ediyor ve "Bizi ancak sen anlarsın. İçimizden gelen seni başkan yapacağız" diyerek desteklerini ifade ediyor. Tural, emeklisinden kadınlarına kadar geniş bir kesimi ziyaret ediyor, onlarla sohbet ediyor ve sorunlarını dinliyor.Fevzipaşa Okulu civarındaki esnaf ziyaretinde bir esnaf, "İşte gerçek başkan, gel kurtar bizi" diyerek Tural'a olan desteğini dile getirdi. Diğer esnaf da, "Ahmet Başkanımız zaten hep bizimleydi. Bizler için çalıştı, bizi savundu. Artık Isparta'ya içimizden gelen birini belediye başkanı yapmak istiyoruz. Esnafın içinden gelen Ahmet Başkanımızı inşallah Belediye Başkanı yapacağız" dedi.Ahmet Tural, esnafa teşekkür ederek, "Esnafımızın gösterdiği ilgi ve teveccühü gördükçe, Isparta'nın hizmete ne kadar susadığını anlıyoruz. Esnafımızın içinden birini başkan olarak görmek istediklerini ifade edip bizi başkan yapacaklarını söylüyorlar. İnşallah öyle olacak. Esnafın içinden bir başkan Belediye yönetimine gelecek. Isparta hak ettiği hizmetlere bizimle kavuşacak. İnsanımızın derdiyle dertleniyoruz. İnşallah bunlara çare olacağız. Biz bu şehrin emini olmaya talibiz. Şehrülemin olmak, gönüllere girmekle olur. Biz gönüller yapmaya geliyoruz" şeklinde konuştu.Ahmet Tural, seçim çalışmalarını sürdürürken esnafın güçlü desteğiyle halka hitap etmeye devam ediyor.