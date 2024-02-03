İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural'ın Müdahalesiyle Şehir Hastanesi Asansörü Tekrar Hizmete Açıldı

Isparta'da İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural'ın Şehir Hastanesi karşısındaki yaya üst geçidi asansörünün uzun süredir çalışmamasını gündeme getirmesi sonucunda asansör tekrar hizmete açıldı. Tural'ın bu konuya dikkat çekmesinin ardından belediye tarafından asansörün işlevsel hale getirilmesi ve yaya geçidinin engellerden arındırılması sağlandı.Tural, Şehir Hastanesi esnafını ziyaretinde yaya üst geçidindeki sorunları dile getirmiş ve bu durumun çözülmesi için çağrıda bulunmuştu. Belediye tarafından yapılan müdahale sonucunda asansörün çalışır duruma gelmesi ve yaya geçidinin engellerden temizlenmesi, Şehir Hastanesi esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.Esnaf, "Bu asansör aylardır kapalıydı. Ahmet Başkanımız geldi. Onun sayesinde asansör yeniden çalışmaya başladı. Yaya geçidi açıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. İçimizden bir olan, bizden olan Ahmet Başkanımızı inşallah Belediyenin başına getireceğiz" şeklinde Tural'a teşekkür ettiler. İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural'ın bu müdahalesi, halk nezdinde olumlu bir izlenim bırakarak seçim sürecindeki etkinliğini artırmış oldu.