Isparta Belediyesi Spor Kulübü Taekwondoda Başarı Elde Etti

Isparta Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo Branşı, ocak ayı kuşak sınavını başarıyla tamamladı. Sınavda toplam 23 sporcu ter dökerken, 2 sporcu yeşil kuşaktan mavi kuşağa, 4 sporcu yeşil mavi kuşaktan mavi kuşağa, 17 sporcu ise mavi kırmızı kuşaktan kırmızı kuşağa geçiş yapma başarısı gösterdi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, genç sporcuların bu başarılarına ortak olmak için spor salonunu ziyaret etti. Sporcularla sohbet eden Başkan Başdeğirmen, başarı dileklerini ileterek, gençlerin spor alanındaki çalışmalarına destek olacaklarını belirtti.Taekwondo Kurs Antrenörü Mustafa Ünal, Başkan Başdeğirmen'e elde edilen başarılar ve madalyalar hakkında bilgi verirken, gençlerin ailelerini de kutladı. Başdeğirmen ise sporcuların başarılarından duyduğu gururu ifade ederek, gençlerin spor alanındaki yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.Başkan Başdeğirmen, konuşmasında, "Bu çocuklar sizlere emanet, sizlerden daha nice güzel başarılar bekliyoruz. Belediyemizin böyle başarılı sporcuları olmasından dolayı mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Belediye olarak bizler de bu işin içinde olmaktan son derece memnunuz. Çocuklarımıza gösterdikleri ilgi, onların daha iyi gelişmesine ve başarılı olmalarına katkı sağlıyor. Çok daha güzel çalışmalara hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz" dedi.Geçen ekim ayında düzenlenen minikler il şampiyonasında 10 sporcu ile temsil edilen Isparta Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo branşı, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etmişti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.