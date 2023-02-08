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IYAŞ'TAN BASIN DUYURUSU

IYAŞ'TAN BASIN DUYURUSU
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
BASIN DUYURUSU
 
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli depremlerde 10 İlimizde mağdur durumda olan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere, Valiliğimiz (İl AFAD Müdürlüğü) koordinasyonunda deprem bölgelerine nakledilen ayni yardımların düzenli ve afetzedelerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yerine ulaştırılması önem arz etmektedir.
Bu nedenle gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin paketler halinde yardım toplama merkezlerine teslim edilmesinin yardım çalışmalarının etkinliğini artıracağı değerlendirilmektedir.
Valiliğimiz (İl AFAD Müdürlüğü) ile İYAŞ Firması arasında yapılan görüşmeler neticesinde, gıda maddeleri için 500 TL tutarında paket, Hijyen Malzemeleri veya Anne-Bebek ihtiyaçları için 250 TL tutarında paketler hazırlanmıştır.
Söz konusu paketlerden satın alarak ayni bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın İYAŞ tarafından açılan ve Valiliğimiz denetiminde kullanılacak olan hesaplara; Ad-Soyad, İletişim Numarası ve Paket Adı belirterek paket tutarını yatırmaları halinde bağışta bulundukları paket üzerine isimleri de yazılarak Valiliğimiz tarafından teslim alınıp deprem bölgesindeki illere gönderilecektir.
Yardım paketlerinin tutarı olan alışveriş fatura ya da fişleri İYAŞ Firması tarafından bağışta bulunan vatandaşlarımıza ulaşılarak teslim edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
GIDA PAKETİ İÇERİĞİ
S. NOÜRÜN CİNSİADETADET FİYATI (TL)TUTARI
1HELVA 170 GR135,9035,90
2PEKMEZ 1000 GR159,9559,95
3TON BALIĞI 80 GR212,5025,00
4HAZIR ÇORBA29,2518,50
5KAKAOLU FINDIK KREMASI 400 GR234,9569,90
6PAKET ZEYTİN (KURU SELE 400 GR)135,0035,00
7PAKET KEK63,5421,24
8PÖTİBÖR BİSKÜVİ 800 GR139,3639,36
9GOFRET 600 GR134,9534,95
10KAHVALTILIK REÇEL-BAL-TEREYAĞI (3 LÜ)94,9549,55
11MEYVE SUYU 200 ML44,0016,00
12NOODLES BARDAK 60 GR18,508,50
13BURÇAK BİSKÜVİ 3x131 GR122,9522,95
14SÜT 1000 GR YARIM YAĞLI116,9516,95
15KAŞAR PEYNİRİ (VAKUM 250 GR)137,5037,50
16KARTON KOLİ113,7513,75
 TOPLAM TUTAR500,00 TL
TEMİZLİK PAKETİ İÇERİĞİ
S.NOÜRÜN CİNSİADETFİYATI (TL)
1TUVALET KAĞIDI 16’LI169,90
2HAVLU KAĞIT 3’LÜ119,90
3SIVI EL SABUNU 3,6 LT139,80
4BEYAZ KALIP SABUN 600 GR138,50
5BULAŞIK DETERJANI 4 LT169,90
6KARTON KOLİ112,00
TOPLAM TUTAR250,00 TL
 
ANNE-BEBEK PAKETİ İÇERİĞİ
S.NOÜRÜN CİNSİADETFİYATI (TL)
14 NO MAXİ 48’Lİ BEBEK BEZİ198,40
2SUPERNİGHT 22’Lİ PED149,90
3CİCİ BEBE BİSKÜVİ 700 GR KUTU149,90
4BABY ISLAK HAVLU KAPAKLI119,90
5PEÇETE 200’LÜ119,90
6KARTON KOLİ112,00
TOPLAM TUTAR250,00 TL


BANKA HESAP ADI: İYAŞ ISPARTA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
 BANKAŞUBE HESAP NOIBAN NO
GIDA KOLİSİ HESABIZİRAAT BANKASIGÜLKENT/ISPARTATL2720-36322661-5013TR93-0001-0027-2036-3226-6150-13
TEMİZLİK KOLİSİ HESABIZİRAAT BANKASIGÜLKENT/ISPARTATL2720-36322661-5014TR66-0001-0027-2036-3226-6150-14
 
 BANKAŞUBE HESAP NOIBAN NO
GIDA KOLİSİ HESABIHALK BANKASIISPARTA ŞB./545TL10262232TR-69-0001-2009-5450-0010-2622-32
TEMİZLİK KOLİSİ HESABIHALK BANKASIISPARTA ŞB./545TL10262233TR-42-0001-2009-5450-0010-2622-33
 
 
 
 
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