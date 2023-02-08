S. NO ÜRÜN CİNSİ ADET ADET FİYATI (TL) TUTARI 1 HELVA 170 GR 1 35,90 35,90 2 PEKMEZ 1000 GR 1 59,95 59,95 3 TON BALIĞI 80 GR 2 12,50 25,00 4 HAZIR ÇORBA 2 9,25 18,50 5 KAKAOLU FINDIK KREMASI 400 GR 2 34,95 69,90 6 PAKET ZEYTİN (KURU SELE 400 GR) 1 35,00 35,00 7 PAKET KEK 6 3,54 21,24 8 PÖTİBÖR BİSKÜVİ 800 GR 1 39,36 39,36 9 GOFRET 600 GR 1 34,95 34,95 10 KAHVALTILIK REÇEL-BAL-TEREYAĞI (3 LÜ) 9 4,95 49,55 11 MEYVE SUYU 200 ML 4 4,00 16,00 12 NOODLES BARDAK 60 GR 1 8,50 8,50 13 BURÇAK BİSKÜVİ 3x131 GR 1 22,95 22,95 14 SÜT 1000 GR YARIM YAĞLI 1 16,95 16,95 15 KAŞAR PEYNİRİ (VAKUM 250 GR) 1 37,50 37,50 16 KARTON KOLİ 1 13,75 13,75 TOPLAM TUTAR 500,00 TL

S.NO ÜRÜN CİNSİ ADET FİYATI (TL) 1 TUVALET KAĞIDI 16’LI 1 69,90 2 HAVLU KAĞIT 3’LÜ 1 19,90 3 SIVI EL SABUNU 3,6 LT 1 39,80 4 BEYAZ KALIP SABUN 600 GR 1 38,50 5 BULAŞIK DETERJANI 4 LT 1 69,90 6 KARTON KOLİ 1 12,00 TOPLAM TUTAR 250,00 TL

S.NO ÜRÜN CİNSİ ADET FİYATI (TL) 1 4 NO MAXİ 48’Lİ BEBEK BEZİ 1 98,40 2 SUPERNİGHT 22’Lİ PED 1 49,90 3 CİCİ BEBE BİSKÜVİ 700 GR KUTU 1 49,90 4 BABY ISLAK HAVLU KAPAKLI 1 19,90 5 PEÇETE 200’LÜ 1 19,90 6 KARTON KOLİ 1 12,00 TOPLAM TUTAR 250,00 TL

BANKA ŞUBE HESAP NO IBAN NO GIDA KOLİSİ HESABI ZİRAAT BANKASI GÜLKENT/ISPARTA TL 2720-36322661-5013 TR93-0001-0027-2036-3226-6150-13 TEMİZLİK KOLİSİ HESABI ZİRAAT BANKASI GÜLKENT/ISPARTA TL 2720-36322661-5014 TR66-0001-0027-2036-3226-6150-14

BANKA ŞUBE HESAP NO IBAN NO GIDA KOLİSİ HESABI HALK BANKASI ISPARTA ŞB./545 TL 10262232 TR-69-0001-2009-5450-0010-2622-32 TEMİZLİK KOLİSİ HESABI HALK BANKASI ISPARTA ŞB./545 TL 10262233 TR-42-0001-2009-5450-0010-2622-33

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli depremlerde 10 İlimizde mağdur durumda olan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere, Valiliğimiz (İl AFAD Müdürlüğü) koordinasyonunda deprem bölgelerine nakledilen ayni yardımların düzenli ve afetzedelerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yerine ulaştırılması önem arz etmektedir.Bu nedenle gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin paketler halinde yardım toplama merkezlerine teslim edilmesinin yardım çalışmalarının etkinliğini artıracağı değerlendirilmektedir.Valiliğimiz (İl AFAD Müdürlüğü) ile İYAŞ Firması arasında yapılan görüşmeler neticesinde, gıda maddeleri için 500 TL tutarında paket, Hijyen Malzemeleri veya Anne-Bebek ihtiyaçları için 250 TL tutarında paketler hazırlanmıştır.Söz konusu paketlerden satın alarak ayni bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın İYAŞ tarafından açılan ve Valiliğimiz denetiminde kullanılacak olan hesaplara; Ad-Soyad, İletişim Numarası ve Paket Adı belirterek paket tutarını yatırmaları halinde bağışta bulundukları paket üzerine isimleri de yazılarak Valiliğimiz tarafından teslim alınıp deprem bölgesindeki illere gönderilecektir.Yardım paketlerinin tutarı olan alışveriş fatura ya da fişleri İYAŞ Firması tarafından bağışta bulunan vatandaşlarımıza ulaşılarak teslim edilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.