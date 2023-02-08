BASIN DUYURUSU

(YARDIM TOPLAMA MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ)

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerde mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Valiliğimiz koordinesinde ilimiz merkezinde toplanan ayni yardımların Davraz Mahallesi’nde Cezaevi Müdürlüğü karşısında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü depolarına teslim edilmesi gerektiği daha önce duyurulmuştu.

9 Şubat 2023 Perşembe Günü’nden itibaren vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan yardımların İl Özel İdaresi Atölyeleri Depolarına (Sanayi Mah. 104. Cad. No:59-Eğirdir Yolu Üzeri) teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü depolarına getirilen yardımlar İl Özel İdaresi depolarına yönlendirilecektir.

Ayni yardım teslimlerinde sorun yaşanmaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait depolar nöbetçi personel nezaretinde bir süreliğine açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.







