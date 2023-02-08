Kamu kurumları, il özel idaresi, belediyeler ve özel firma/şahıslara ait 120 iş makinası personeli ile birlikte sevk edilmiştir.

Afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 66 tır/kamyon (gıda, giyim, ev eşyası, temel ihtiyaç malzemesi, ekmek, su, yakacak malzemesi) deprem bölgesine gönderilmiş,

Ayrıca bölgede acil yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 27 araç personeli ile birlikte sevk edilmiştir.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş/Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerimizdeki arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Valiliğimiz koordinasyonunda;Vatandaşlarımız/kuruluşlarımız tarafından yapılacak yardımların acil ihtiyaçları giderecek malzemelerden oluşması önem arz etmektedir. Bu nedenle yapılacak bağışlarda; su, meyve suyu, ekmek, hazır gıda, hijyen ve temizlik malzemelerine öncelik verilmesi uygun olacaktır.Yardımlarda bulunan ve yardımlarını devam ettiren tüm Ispartalı hemşerilerimize teşekkür ederiz.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.