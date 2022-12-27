Iyaşpark AVM’ de Ekolojik Sanat Atölyesi düzenlendi.

Modern Çocuk Koleji Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Iyaşpark Avm’ de çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamak amacı ile Ekolojik Sanat Atölyesi düzenlendi. Ekolojik Sanat Atölyesi Sosyal Sorumluluk Projesi için yapılan aile ve çocuk katılımlı etkinlik çalışmalarısergilenerek Arya bebek adına satışa sunulan projede SMA Hastası Arya Bebeğe destek kampanyası da içeriyor.

Isparta Esnaf Odaları Başkanı Sayın Ahmet Tural, Oda Başkanları ve Berberler Odası Başkanı Sayın Mehmet Demiralay açılışa katıldılar.

Modern Çocuk Koleji Kurucuları Efsun Gürkan ve eşi Erson Gürkan katılan ve destek veren Esnaf Odaları Başkanı Sayın Ahmet Tural’a, oda başkanlarına ve Berberler odası başkanı Mehmet Demiralay’a Iyaşpark AVM yönetimine ve emeği geçen değerleri öğretmen arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerini ilettiler...

