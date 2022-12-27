











































Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; Antalya ilinden Isparta iline uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine, 23 Aralık 2022 günü saat:06.30 sıralarında icra edilen operasyonda, M.Ç. (33), H.H.K. (27), M.K. (25) ve A.Y. (21) isimli (4) şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobil Antalya-Isparta karayolu üzerinde yakalanmış olup, araçta ve çevresinde yapılan aramadaele geçirilmiştir.Olayla ilgili olarak; yakalanansevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundanIsparta E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Jandarma Komutanlığı; Uyuşturucu ile Mücadele çerçevesinde, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.