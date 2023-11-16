IYAŞ GENÇ KART’A YOĞUN İLGİ

Iyaş AŞ, SDÜ ve ISUBÜ ile imzaladığı protokol çerçevesinde yaklaşık 85 bin üniversite öğrencisine market alışverişlerinde %10 indirim hakkı veriyor. Iyaş Genç Kart dağıtımlarına başladı. Iyaş Alışveriş Merkezleri ve Iyaşpark AVM’de bulunan dağıtım noktalarından sonra, şimdi de Iyaş üniversiteli gençlerimize doğu ve batı kampüslerinde bulunan stantlarında kart dağıtımları yapmaya başladı. Kampüslerde kurulan stantlarda öğrenciler Genç Kart’a yoğun ilgi gösteriyor. Isparta’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine büyük bir vefa örneği olan proje ile üniversiteli gençlerimizin bütçelerine önemli bir katkıda bulunulması hedefleniyor.