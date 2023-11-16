Başkan Başdeğirmen: Bölgedeki Sorunları Aşmamız İçin Elbirliği Yapmamız Lazım

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şehir Hastanesi çevresindeki esnaflarla bir araya gelerek, bölgedeki trafik sorunları ve hizmet talepleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, Şehir Hastanesi önündeki üst geçide yürüyen merdiven yapılacağını ve otopark oluşturulacağını açıklarken, aynı zamanda Minia Isparta projesiyle bölgede canlılığın artacağını belirtti.

Başkan Şükrü Başdeğirmen, esnafların talep ve önerilerini dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Şehir Hastanesi çevresindeki düzenlemeleri ve projeleri açıkladı. Şehir Hastanesi'nin üst tarafında yer alan eski keresteciler alanı için hazırlanan "Minia Isparta" projesiyle ilgili bilgi veren Başkan Başdeğirmen, burada yeşil bir alan oluşturulacağını ve Isparta'nın ilçe, belde ve köylerindeki tarihi yapıların minyatürlerinin sergileneceğini ifade etti. Ayrıca, projenin içinde bir müze ve yöresel yemekleri sunacak bir restoranın yer alacağını söyledi.

Başkan Başdeğirmen, Şehir Hastanesi Karayolları Kavşağı'ndaki trafik problemlerini de ele alarak, bölgedeki altyapı sorunlarına dikkat çekti. Bu sorunların çözümü için esnafın öneri ve görüşlerine ihtiyaç duyduklarını belirten Başkan, bölgede oluşturulan otopark alanıyla ilgili de bilgi verdi.

Toplantıda ayrıca, Başkan Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle birlikte yapılan ulaşım düzenlemeleri, yol genişletmeleri ve altyapı çalışmaları hakkında esnafın memnuniyeti dile getirildi. Esnaflar, Başkanın şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını takdir ederek teşekkür ettiler.

Başkan Başdeğirmen, bölgedeki sorunların aşılabilmesi için esnafların katılımıyla birlikte çözüm odaklı çalışmalara devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hep birlikte elbirliği yaparak, sorunlara çözüm önerileriyle yaklaşmalıyız. Toplumun faydasına olan şeyleri düşündüğümüz sürece birbirimizden ayrı olmayacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.