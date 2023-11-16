AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ ZAM: MOTORİNDE ARTIŞ

16 Kasım 2023 tarihinde akaryakıt fiyatlarına yönelik güncelleme yapıldı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte, gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 14 kuruş zam yapıldı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litresi 37.53 TL'den satılırken, benzinin litresi ortalama 34.55 TL'den satılmaktadır. Ankara'da ise benzinin güncel fiyatı 35.20 TL, motorin fiyatı ise 36.99 TL olarak belirlendi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'de gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payının eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasındaki CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru üzerinden belirlenir. Yapılan bu hesaplamalar, akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri belirlemede temel faktörleri oluşturur.