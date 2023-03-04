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ITSO ve ITB el ele verdi DEPREM BÖLGESİNE ÇADIR KENT KURUYORLAR

ITSO ve ITB el ele verdi DEPREM BÖLGESİNE ÇADIR KENT KURUYORLAR
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ITSO ve ITB el ele verdi
DEPREM BÖLGESİNE
ÇADIR KENT KURUYORLAR
‘Yüzyılın felaketi’ diye adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye önemli yardımlar sağlayan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsası (ITB) şimdi de deprem bölgesinin barınma ihtiyacı için harekete geçti. ITSO ve ITB, bölgeye 200 çadırdan oluşan, içerisinde tuvalet, banyo, yemekhane ve çocuk oyun parkının bulunduğu çok fonksiyonlu çadır kent kuruyor.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Isparta Ticaret Borsası, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından hızlı bir organizasyonla ihtiyaç duyulan temel ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdi. ITSO ve ITB bu kez deprem bölgesinin en büyük ihtiyaçlarından biri olan çadır için harekete geçti. Yapılacak çalışmanın detaylarını ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ile Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin anlattı.
Geçtiğimiz hafta bölgeye giderek incelemelerde bulunduğunu söyleyen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, bölgede yaşanan çadır sorunun çözümüne katkı sağlamak için toplam 200 çadırdan oluşan çadır kent kuracaklarını anlattı.
Başkan Çelik, “Geçen hafta Hüdai başkanımızla birlikte yine Başkan Yardımcımız Şakir Uygun ve Meclis Başkanvekilimiz Akif Aslan’ın katılımıyla bölgeyi ziyaret ettik, incelemelerde bulunduk. Gerçekten çok büyük ve asrın felaketi diyebileceğimiz bir afet. Allah bir daha göstermesin. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kalanlara sabır, güç diliyoruz. Elimizden çok bir şey gelmiyor ama Oda ve Borsa olarak oradaki sıkıntıları giderebilmek, çaresiz insanlara bir nebze çare olabilmek için yaptığımız gıda, giyecek gibi yardımların ötesinde neler yapabileceğimizi gözlemledik, bilgiler edindik. Şuanda deprem bölgesinde konut sıkıntısı had safhada. Valiliğimiz ve AFAD koordinesiyle barınma ihtiyacına katkıda bulunmak üzere Odamızdan ve Borsamızdan 100’er adet olmak üzere toplamda 200 adet çadırdan oluşan bir çadır kenti Isparta olarak kurmak istiyoruz. Yetkililerle görüştük, bize bir bölüm hazırladılar. Burada insanların temel ihtiyaçlarını giderebilmeleri için yine tuvalet ve duş gibi imkanları da kabinlerle sağlayacağız. En azından konutlarına kavuşana kadar izolasyonlu çadırlarda aileleriyle yaşamaları için bir kolaylık sağlamış olacağız. İnşallah kısa sürede bunu yaparız.” dedi.

ŞAHİN: ÇOK FONKSİYONLU
BİR ÇADIR KENT KURACAĞIZ
Bölgedeki en büyük ihtiyaçlardan biri olan barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtiklerini belirten Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin ise 20 gün içerisinde çadır kenti kurmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
Başkan Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Metin başkanımızla beraber 25-27 Şubat tarihleri arasında Meclis Başkanımız Nevzat Demirel ve Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Bayındır ile beraber Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş il ve ilçelerini kapsayan bölgelerde incelemelerde bulunduk. Burada gördüğümüz en büyük sıkıntı barınma sorunuydu. Depremzede kardeşlerimiz ve yetkililerle yaptığımız görüşmelerde de bunun acil ihtiyaçlar sınıfında olduğunu anladık. ITSO Başkanım Metin Çelik ile birlikte 200 adetten oluşan çadır kent kuralım dedik. Çadır kentin ortak kullanım alanlarının içerisinde tuvalet ve duşun yanı sıra çocuk oyun parkı ve yemekhanesine kadar çok çok fonksiyonlu bir çadır kent kurmak istiyoruz. Sağ olsun oradaki arkadaşlarımız yerimizi ayarladı. Biz de sözleşmelerimizi imzaladık, 20 gün içerisinde çadır kentimiz kurulmuş olacak. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Türk milletinin başı sağ olsun. Orada ölenlere Allah’tan rahmet, kalanlara da sabır diliyorum.”
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik ile Ticaret Borsası Başkanı Şahin bölgeye yardımlara katkı sağlayan oda üyelerine de teşekkür ettiler.
 
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