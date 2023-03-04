Başkan Tural’dan Berat Kandili mesajı

Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Tural mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma ve hayat muhasebesi imkânı sağlayan gecelerdir. Berat gecesi de hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından biridir. Berat bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür imkânı kazandıran bir fırsat gecesidir. Berat, mağfirettir. İlahî rahmetin tecelli ettiği gündür. Berat, nedamet ve umut zamanıdır. Berat gecesi bize sadece Allah’ın affına mazhar olmayı değil, affedici olmayı da hatırlatır . Bu gecede Yüce Mevla’dan en büyük niyazımız, bizleri affetmesi, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eylemesidir. Rabbimiz, günah yüklerinden arınmış hayra anahtar, şerre kilit olmaya azmetmiş, yüreğini imana açmış, kullar olarak Ramazan ayına ulaşmamızı nasip eylesin. Bu gecelerin manasının idraki, size ve sevdiklerinize sağlık ve mutluluk, geçmişlerinize rahmet, ülkemize ve Isparta’mıza huzur getirmesi temennisi ile başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere, tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ederim.”