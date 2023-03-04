Diyanet-Sen Kadınlar Komisyonu’ndan “Kadınlardan Kadınlara” Yardım Paketine Büyük Destek

Memur-Sen ve İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsanı Yardım Vakfı’nın (İHH) Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzede kadınlar için başlattıkları “Kadınlardan Kadınlara” Yardım Paketi kampanyasına Diyanet-Sen’den büyük destek geldi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ülke olarak yaraları sarmak için büyük bir seferberlik başlatıldı. Devlet millet dayanışmasının en güzel örneklerinin sergilendiği, yaraların sarılmaya çalışıldığı bu süreçte Memur-Sen Kadınlar Komisyonu da depremzede kadınları unutmadı. “Kadınlardan Kadınlara” yardım paketi kampanyası başlattı. İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile ortaklaşa yürütülen yardım kampanyasına Diyanet-Sen Kadınlar Komisyonu da bütün üyeleri ile destek oluyor.

İçeriğinde kadınların ihtiyaç duyacağı malzemelerin yer alacağı “Kadınlardan Kadınlara” Yardım Paketi kampanyası için Diyanet-Sen ISPARTA Şube Başkanlığına bir araya gelen Diyanet-Sen Şube Başkanı Mevlüt TOSUN, Başkan Yardımcıları Mustafa ÇELİK, Ahmet KÜTÜK, Mehmet GÖZÜTOK, Cafer TAYYAR, Serdar SABUNDiyanet-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Arzu TAYYAR ve Başkan Yardımcıları Zeynep Betül BÜBER, Pınar ACAT, Betül YURTSEVEN, Fatma ÇAYLI, Sema ERÇİL yardım kampanyası konusunda istişarede bulundular.

Paketin içeriğinde hijyen maddelerinden, kişisel bakım ürünlerine, kıyafetten dikiş setine kadar günlük kullanımda gerekli olabilecek maddeler yer alıyor.

1-8 Mart 2023 tarihleri arasında toplanan yardımlar paketler şeklinde bölge illere gönderilecek.

