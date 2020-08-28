GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

ITSO ve BTSO, Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi’nin kurulması için ortak çalışma başlattı

ITSO ve BTSO, Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi’nin kurulması için ortak çalışma başlattı
ISPARTA
86 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
ITSO ve BTSO, Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi’nin kurulması için ortak çalışma başlattı
Göllerimizi Yaşatmak İçin Güç Birliği
Türkiye’de GAP başta olmak üzere birçok örneği olan bölgesel kalkınma idarelerinden birisinin de Göller Bölgesi’nde kurulması için çalışma başlatıldı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile başlatılan çalışma kapsamında Eğirdir ve Burdur gölleri başta olmak üzere bölgemizdeki tüm su varlıklarının yaşatılması hedefleniyor.
Türkiye’de 43 ilde GAP, DAP, DOKAP ve KOP adı altında faaliyet gösteren bölgesel kalkınma idarelerinin birisinin de Göller Bölgesi’nde kurulması için çalışma başlatıldı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde başlatılan çalışma kapsamında 2 komşu ilin doğal göllerinin yaşatılması, su kaynaklarının geleceğe taşınması ile halkın refah seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor. ITSO ve BTSO, gerekçeli rapor ile birlikte Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi’nin kurulması için ilgili bakanlığa başvuracak
ITSO ve BTSO’nun ortak projesi GOP (Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi) için ilk toplantı yapıldı. ITSO Konferans Salonu’nda mesafe kurallarına uyarak yapılan toplantıya Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de katıldı. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, BTSO Başkanı Yusuf Keyik ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu, kurum ve kuruluş temsilcileri, üniversite temsilcileri de katıldı.

ITSO, BİRLEŞTİRİCİ BİR GÜÇTÜR
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, açılış konuşmasında Isparta ve Burdur için önemli bir çalışma başlattıklarını belirterek şöyle devam etti:
“ITSO, Türkiye’de ilk ticaret odalarından birisidir. Ekonomi Kampüsü, ekonomiyi ilgilendiren tüm kamu, kurum ve kuruluşlarına birliktelik sağlayan bir kampüs. ITSO, ilimizde birleştirici bir görev almaktadır. Bölgesel Kalkınma İdaresi’nin kuruluşu ile bu misyonu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimizde batıdaki ilk kalkınma idaresini Isparta, Burdur Göller Bölgesi’nde kurmaktır. Bölgesel Kalkınma İdarelerinin ortak hedeflerinden birisi su kaynaklarının düzgün bir şekilde kullanılmalıdır. Bu konuda ilk proje Konya’da uygulanmaktadır.
Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi’nin kurulmasıyla tarımsal alanda faaliyetlerimizi çeşitlendirip, ar–ge çalışmaları yapabileceğiz. Vatandaşların yaşama şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunabileceğiz. Hedeflerimizden birisi bölgemizdeki göllerimizin turizme kazandırılmasıdır.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak güçbirliği yaparak batıda ilk kalkınma idaresini kurmak istiyoruz. İnşallah bu yolda ilk adımı atıyoruz. Sayın Milletvekillerimizin, Valilerimizin ve Belediye Başkanlarımızın desteğiyle bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz.

BURDUR GÖLÜ ARTIK BİTME NOKTASINDA
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik de Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar’a böyle bir adım attığı için teşekkür ederek şöyle konuştu:
“Artık bu idareyi kurmamız elzem. Geciktik. Burdur Gölü artık bitme noktasına geldi. 50 yılda, 20 metre alçaldı. Suyun önemi her geçen gün artıyor. Tüketim ile alakalı hiçbir önlem almadık. Burdur’da hayvancılık var. Mutlu oluyoruz. Keşke bu kadar çok olmasaydı. Bugün su ihtiyacımız bu kadar olmasaydı. Hayvancılığı da yapmalıyız ama stratejik planı olmalı. Hayvanların içeceği su miktarıyla ilgili de tedbir almalıydık. Göl bitiyor. Barajlar planlı yapılmalıydı. Göle girdi olmalıydı. 500 bin hayvanı doyurabilecek için sulu tarım yapıyoruz. Seracılık yapıyoruz. Bunların çalışmaları geçmişten yapılmadığı için sıkıntı yaşıyoruz.”

BÖLGEDEKİ 150 GÖLET, BÖLGESEL
İDARE ALTINDA TOPLANMALIDIR
Toplantıyı başından-sonuna kadar takip eden Milletvekili Gökgöz de Isparta ve Burdur için böyle bir kalkınma idaresinin mutlaka kurulması gerektiğini belirterek “idarenin kurulması görevini üzerimize alıyoruz. 150 göletten oluşan göller bölgesi İdaresi altında toplanması gerekliliğini gözlemledim. Atabey Ovası’nın damla sulamaya geçmesi için büyük bir adım atıldı. Biz içme suyunu Darıderesi’nden 2 yıl sonra alacağız. 3.5 milyon m3 suyu 30 yıl yetecek şekilde kullanacağız. Eğirdir Gölü’nden su almayacağız. Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi inşallah domino etkisi yaratacaktır. Kalkınma ajansı ile birlikte idarenin bölgemize ivme katacaktır” diye konuştu.

BELEDİYELERDEN TAM DESTEK
Katılımcı kurum temsilcilerinin de görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi’nin biran önce kurulması kararlaştırıldı. Katılımcılar arasında yer alan Kovada ve Eğirdir Gölleri Birliği Başkanı, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ile ISUBÜ Su Enstitüsü yöneticileri Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi’nin kuruluşunu desteklediklerini ifade ettiler.









 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: YÖK'ten çok önemli karar!
Satıcılarda esnaflarda isyan etti fiyatlar yüzde yüz arttı
ISPARTA'DA ARI SÜTÜ, BAL, POLEN, PROPOLİS NANE LİMON AKTAR
DİKKAT! ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar
Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!
Isparta'daki avcılar bu habere dikkat!
Isparta öğrenci ile dolacak!
DEPREME DAYANIKLI, ISI YALITIMLI PREFABRİK EVLER 3 GÜNDE ANAHTAR TESLİM!
Isparta'da Zafer Turnuvası Törenle Başladı
COVİD 19 VİRÜSÜNÜ ÖLDÜREN MADDE BULUNDU!
7 MADDEDE KAMUDA YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
Isparta'da sporseverlere müjde! TFF'den seyirci kararı...
PROFESYONEL MONTAJ EN DOĞRU TEKNİK ÇÖZÜM ERGÜN ISI'DA
Isparta'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
SDÜ'de yeni dönem!
Isparta'da narkotik operasyon!
Sağlık Bakanı Koca ölü sayısı ve son durumu açıkladı
Isparta 32 Spor'a kapı gibi defans
Doğalgaz fiyatları düşecek mi? uzmanlardan değerlendirme
Isparta'da emniyetten narkotik denetim!
Sağlık için balık, balık için Gözde Balık
Isparta 32 Sporun yeni kaptanı Sadi Tekelioğlu
KGM'den Isparta- Burdur dostluk yolu için uyarı!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

COVİD 19 VİRÜSÜNÜ ÖLDÜREN MADDE BULUNDU!COVİD 19 VİRÜSÜNÜ ÖLDÜREN MADDE BULUNDU!26 Ağustos 2020
Isparta 32 Sporun yeni kaptanı Sadi TekelioğluIsparta 32 Sporun yeni kaptanı Sadi Tekelioğlu22 Ağustos 2020
Sağlık için balık, balık için Gözde BalıkSağlık için balık, balık için Gözde Balık22 Ağustos 2020
Isparta'da emniyet metruk binaları kontrol ettiIsparta'da emniyet metruk binaları kontrol etti23 Ağustos 2020
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNE LİSE DİPLOMASI İMKANIMESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNE LİSE DİPLOMASI İMKANI22 Ağustos 2020
ÖĞRETMENLER YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE GÜVENLE BAŞLIYOR ÖĞRETMENLER YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE GÜVENLE BAŞLIYOR22 Ağustos 2020
Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!27 Ağustos 2020
TED Isparta Koleji'nde yüz yüze eğitim...TED Isparta Koleji'nde yüz yüze eğitim...23 Ağustos 2020
Isparta'da belediyeden hizmet noktalarıIsparta'da belediyeden hizmet noktaları22 Ağustos 2020
Isparta öğrenci ile dolacak!Isparta öğrenci ile dolacak!27 Ağustos 2020
İnternetten 30 gün içinde başvuran alabiliyor!İnternetten 30 gün içinde başvuran alabiliyor!25 Ağustos 2020
Isparta 32 Spor'a kapı gibi defansIsparta 32 Spor'a kapı gibi defans24 Ağustos 2020
Doğalgaz fiyatları düşecek mi? uzmanlardan değerlendirmeDoğalgaz fiyatları düşecek mi? uzmanlardan değerlendirme24 Ağustos 2020
SDÜ'de yeni dönem! SDÜ'de yeni dönem! 25 Ağustos 2020
Isparta'da emniyetten narkotik denetim!Isparta'da emniyetten narkotik denetim!24 Ağustos 2020
Sağlık Bakanı Koca ölü sayısı ve son durumu açıkladıSağlık Bakanı Koca ölü sayısı ve son durumu açıkladı24 Ağustos 2020
7 MADDEDE KAMUDA YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ7 MADDEDE KAMUDA YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ26 Ağustos 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlarIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar27 Ağustos 2020
MEM Müdürü Yılmaz, Uçak Bakım Lisesinde incelemelerde bulunduMEM Müdürü Yılmaz, Uçak Bakım Lisesinde incelemelerde bulundu24 Ağustos 2020
Isparta'da narkotik operasyon!Isparta'da narkotik operasyon!25 Ağustos 2020