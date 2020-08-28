Antioksidan ve antimikrobiyal özelliği bulunan propolisin zengin bir içeriği olduğunu biliyoruz.
Propolis pek çok farklı rahatsızlık için de önleyici ve tedavi edici özelliğe sahiptir. Propoliste yer alan etanol ekstraktı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle Meme, cilt, gırtlak, karaciğer, kolon, mesane, ve yumurtalık kanseri tedavisinde, soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların iyileşmesinde önemli rol oynar. Propolisin içeriğinde yer alan bioflavonoidler ise virüslere karşı etkin koruma sağlar, bağışıklığı artırır.
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