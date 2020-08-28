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ISPARTA'DA ARI SÜTÜ, BAL, POLEN, PROPOLİS NANE LİMON AKTAR

ISPARTA'DA ARI SÜTÜ, BAL, POLEN, PROPOLİS NANE LİMON AKTAR
ISPARTA
G.Tarihi: 27.08.2020 23:39
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Organik sertifikalı arı sütü, bal, polen, propolis, ve macunları şimdi Isparta'da Nane Limon Aktar'da...
Antioksidan ve antimikrobiyal özelliği bulunan propolisin zengin bir içeriği olduğunu biliyoruz.
Propolis pek çok farklı rahatsızlık için de önleyici ve tedavi edici özelliğe sahiptir. Propoliste yer alan etanol ekstraktı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle  Meme, cilt, gırtlak, karaciğer, kolon, mesane, ve yumurtalık kanseri tedavisinde, soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların iyileşmesinde önemli rol oynar. Propolisin içeriğinde yer alan bioflavonoidler ise virüslere karşı etkin koruma sağlar, bağışıklığı artırır.

Isparta'da Arı sütü ve arı poleni ile organik polen, sıvı propolis çeşitleri indirimli fiyat ve kampanya fırsatlarıyla Nane Limon Aktar'da...

ORGANİKDEM BİTKİSEL MACUN VE BOTANİA CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ NANE LİMON AKTAR'DA
Arı Sütü Bal Polen Propolis Macunu 
içeriği doğal özlerden elde edilmiş Arı Sütü Bal Polen Macunu ürünü ve Botania cilt bakım ürünleri hakkında detaylı bilgi için bitki uzmanı Leyla Öztürk ile görüşebilirsiniz.
  • Botania Argon Kremi
  • Botania Nar Yağlı Cilt Bakım Serumu
  • Botania Saç Bakım Yağı
  • Botania Gül Yağlı Cilt Bakım Serumu
Adres: Pirimehmet mahallesi 1740. Sk. No:16 ISPARTA
Telefon: (0246) 232 69 69
 Whatsapp : 0 554 134 34 58

 
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ISPARTA'DA ARI SÜTÜ, BAL, POLEN, PROPOLİS NANE LİMON AKTAR
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