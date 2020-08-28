Organik sertifikalı arı sütü, bal, polen, propolis, ve macunları şimdi Isparta'da Nane Limon Aktar'da...

ORGANİKDEM BİTKİSEL MACUN VE

NANE LİMON AKTAR'DA

Botania Argon Kremi

Botania Nar Yağlı Cilt Bakım Serumu

Botania Saç Bakım Yağı

Botania Gül Yağlı Cilt Bakım Serumu

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Antioksidan ve antimikrobiyal özelliği bulunan propolisin zengin bir içeriği olduğunu biliyoruz.Propolis pek çok farklı rahatsızlık için de önleyici ve tedavi edici özelliğe sahiptir. Propoliste yer alan etanol ekstraktı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikletedavisinde,gibi rahatsızlıkların iyileşmesinde önemli rol oynar. Propolisin içeriğinde yer alan bioflavonoidler iseetkin koruma sağlar, bağışıklığı artırır.Isparta'da Arı sütü ve arı poleni ile organik polen, sıvı propolis çeşitleri indirimli fiyat ve kampanya fırsatlarıyla Nane Limon Aktar'da...içeriği doğal özlerden elde edilmiş Arı Sütü Bal Polen Macunu ürünü ve Botania cilt bakım ürünleri hakkında detaylı bilgi için bitki uzmanı Leyla Öztürk ile görüşebilirsiniz.Pirimehmet mahallesi 1740. Sk. No:16 ISPARTA