Fransa’da hem Isparta’yı tanıttılar hem de yatırım fırsatlarını anlattılar

ITSO ISPARTA’YA DEĞER KATIYOR

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın Isparta’nın ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Fransa’nın Lyon bölgesindeki Rumilly kentinde yaşayan Yalvaç Hüyüklülerin düzenlediği kermeste stant açan ITSO, bölge insanına hem Isparta’yı tanıttılar hem de yatırım fırsatlarını anlattılar.

Fransa’nın Lyon bölgesindeki Rumilly kentinde yaşayan Türklerin yüzde 95’i Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü Kasabası’ndan.

Fransa’daki Hüyüklülerin kurduğu dernek bu yıl Türk kültürünün tanıtılması için bir kermes düzenledi.

Kermeste Isparta Ticaret ve Sanayi Odası da bir stant açtı. Stantta gerçek gül suyunun Isparta’da üretildiği kozmetik sektörünün başkenti Fransa’da bir kez daha vurgulandı. Bunun yanı sıra Isparta’nın doğal ve kültürel güzellikleri ile yatırım fırsatları anlatıldı.

Fransa’nın Rumilly kentinde düzenlenen kermesi ITSO Başkanı Tutar değerlendirdi.

ITSO Başkanı Tutar: Fransa’ya kayısı ihracatı yapmak

isteyen üreticilerimiz bizlerle irtibata geçebilir

Kermesin yanı sıra bölgedeki fabrikalarda da incelemelerde bulunduklarını kaydeden ITSO Başkanı Tutar, bölgedeki fabrikalardan kayısı ve cam talebi aldıklarını belirterek, “kayısı ihracatı yapmak isteyen üreticilerimiz bizlerle irtibata geçebilir” dedi.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Tutar açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Bugüne kadar Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yönetim kurulu üyelerimiz ve meclisimizle birlikte ilimizin ihracatını, yatırımlarını, istihdamını artırmaya yönelik pek çok çalışmaya imza attık. Amacımız bundan sonra da bu çalışmaları sürdürmektedir.

Geçtiğimiz hafta Isparta’mızın ekonomik, kültürel ve turizm değerlerini anlatmak için Yalvaç Hüyüklülü hemşehrilerimizin Fransa’nın Rumilly kentinde düzenlediği kermese katıldık.

Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte katıldığımız kermeste ITSO olarak bir stant açtık. Özellikle gerçek gül suyunun, dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’ini tek başına karşılayan Isparta’da üretildiğini kozmetik sektörünün başkenti Fransa’da anlatmaya çalıştık. İlimizin yatırım fırsatlarını, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk.

Açtığımız standımız gerçekten yoğun ilgi gördü. Özellikle ülkemizin Fransa Lyon Başkonsolosu Sayın Müslüm Aygün standımızı ziyaret etti. Kendilerine gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yine Fransa’nın Rumilly Milletvekilleri, Rumilly Belediye Başkanı ve bölge insanları standımızı ziyaret etti, yoğun ilgi gösterdi.

Stanttaki çalışmalarımızın yanı sıra Fransa Vallieres bölgesinde elma, armut ve kirazdan reçel, köpüklü meyve suyu ve naturel meyve suyu üretimi yapan bir fabrikayı ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunduk.

Yine yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Fransa’da Fruitieres Chabert marka peynir üretimi yapan Fabrika ve satış mağazasını ziyaret ettik, sektörle ilgili bilgiler alma fırsatı yakaladık.

Her zaman söylüyoruz bir Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu tür fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz.

Bizleri Fransa’nın Rumilly kentinde evimizde gibi hissettiren, Isparta’mızın tanıtımına katkı sağlayan Yalvaç Hüyüklülü hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. İlimizin tanıtımının yapılması adına verimli bir çalışma ziyareti oldu.”