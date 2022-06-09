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Isparta'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası " etkinlikleri
Isparta'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası " etkinlikleri
ISPARTA
Tarih:
08.06.2022 19:23
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Isparta Valimiz Aydın BARUŞ eşi Nagihan BARUŞ ,Isparta Belediye Başkanımız Şükrü BAŞDEĞİRMEN "Hayat Boyu Öğrenme Haftası " nedeni ile açılan sergimizi ziyaret etti.
Isparta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
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