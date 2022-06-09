Ankara’da bulunan ATO Congresium'da, 5 bin 163 delegenin katılımıyla Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) 32. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Genel Başkan Fevzi Apaydın'ın güven tazelediği genel kurulda Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural'a yönetim kurulunda görev tevdi edildi. Tural’ın bu üst düzey göreve seçilmesi Isparta ve bölge esnafı arasında sevinçle karşılandı.TŞOF’un kongresi 8 Haziran Çarşamba günü Ankara’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Isparta’nın da temsil edildiği kongrede, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural, Genel Başkan Fevzi Apaydın’ın listesinden yönetime girdi. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın burada yaptığı konuşmasında, esnafın çözülmesi gereken pek çok sorunu bulunduğunu dile getirerek, "Sorunların tamamen bitmesi de kolay olmuyor. Her geçen gün yeni bir sorunla karşı karşıya gelinmektedir. Bizler sizlerle birlikte bu sorunları çözmek için buradayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz ve esnafımızın hak ettiği yeri bulmasını sağlayacağız" dedi. TŞOF Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Isparta ESOB Başkanı Ahmet Tural da "Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu 32. Olağan Genel Kurulunu birlik beraberlik içerisinde tamamladık. TŞOF Başkanı Sayın Fevzi Apaydın'ın güven tazelediği genel kurulda şahsıma yönetim kurulu üyeliği tevdi edilmesinden dolayı Sayın Genel Başkanımıza ve desteğini esirgemeyen tüm delegelerimize teşekkürlerimi sunuyor, yeni dönemde şoför esnafımıza hizmet verecek yönetim kurulu üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.