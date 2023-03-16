2000 YILI ÖNCESİNDEKİ YAPILARA DİKKAT ÇEKTİ

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Deprem Çalıştayının ikincisi düzenlendi. Çalıştayda yapı denetim uygulamasının öneminden bahseden ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, “Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremde 152 bin yapı denetimli binanın sadece 132’si yıkılmış. Bu da kuralına göre yapılan ve yapı denetimden geçmiş binaların depreme dayanıklı olduğunu gösteriyor.” dedi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından Isparta’da alınması gereken tedbirlere ilişkin konunun paydaşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Meclis Salonunda düzenlenen İkinci Deprem Çalıştayına ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Osman Uyanık, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mahmut Mutlutürk ve Av. Hıdır Kırkıcı, Isparta Belediyesi, Meslek Komite Üyeleri, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve sektör temsilcileri katıldı.Deprem tedbirleri kapsamında Isparta’da yapılacak tüm çalışmalarda birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirten ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, “Düzenlediğimiz bu çalıştayda öncelikli amacımız depremin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek birlikte hareket etmektir. Ülkemizde yaşanan büyük felaketten sonra Isparta’mızda yapacaklarımızla ilgili bir yol haritası çizelim istedik. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız toplantının ardından tekrar bir aradayız. Büyük depremin ardından bölgeyi gezdik, inceledik. Şu bir gerçek ki yapılaşma anlamında mevcut donelerin hepsi tekrar ele alınacaktır. Tabi bu kararlarda belediyemiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve odalarımızın hemfikir olduğu konulara yer verilmesi hepimizi memnun eder.” dedi.Isparta’nın yapı stoğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Çelik, “Isparta’mız deprem bölgesinde yer alıyor ve bugün olur, yarın olur, 10 yıl sonra olur bilemiyoruz ama deprem bizim bir gerçeğimiz. Şu da bir gerçek ki deprem değil bina öldürüyor. Isparta’da özellikle 2000 yılından sonraki yapılarda bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü Kahramanmaraş ve 10 ilimizi etkileyen depremlerin ardından ortaya çıkan istatistiklerde 152 bin yapı denetimli binadan sadece 132’si yıkılmış. Bu da kuralına göre yapılan ve yapı denetimden geçmiş binaların depreme dayanıklı olduğunu gösteriyor. Bizim Isparta’da odaklanmamız gereken konu 2000 yılı öncesinde yapılan binalar. İkincisini düzenlediğimiz çalıştayımızda inşallah şehrimize fayda sağlayacak konuları gündeme getirmiş oluruz.” diye konuştu.Çalıştayda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca ‘Afete Dirençli Şehirler Planlama ve Yapılaşma’ başlıklı sunum yaparken, SDÜ Jeoloji Müh. Prof. Dr. Mahmut Mutlutürk ve Jeofizik Müh. Doç. Dr. Osman Uyanık tarafından Isparta Ovası, yer-yapı ilişkisi bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.