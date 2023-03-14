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CK Enerji Akdeniz Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi oldu

CK Enerji Akdeniz Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi oldu
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1953 yılından beri İzmir’de demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Özkan Çelik, CK Enerji Akdeniz Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi oldu. Özkan Çelik, 2023 yılı süresince tüketeceği 420 bin MWh’lik elektriği, yeşil enerji kaynaklarından sağlayacak.
Küresel ısınma ile gündeme gelen iklim krizi dolayısıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen; tasarruf tedbirlerini, sürdürülebilir çalışma stratejilerini esas alan bir anlayışla 1953 yılından beri demir çelik sektöründe öncü çalışmalara imza atan Özkan Çelik de CK Enerji Akdeniz Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) alan kurumlar arasına katıldı. Bu sertifika ile Özkan Çelik, 2023 yılı süresince elektrik tüketimini “Yenilenebilir Kaynaklardan” karşılamış olacak. Bu anlaşma aynı zamanda demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye’de gerçekleştirdiği en büyük yeşil enerji kullanım anlaşması olarak dikkat çekiyor.
 
“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKALARINA DESTEK VERMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ”
Sertifika töreninde konuşan CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, “Dünya genelinde yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artarken CK Enerji olarak biz de doğayı ve gelecek nesilleri korumak adına yeşil enerji kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen sanayi ve ticarethane müşterilerimizin “Yenilenebilir Enerji Sertifikası” (I-REC /International Renewable Energy Certificate) almalarına aracılık ediyoruz. Bu süreçte müşterilerimizin yanında yer alarak çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek vermekten büyük mutluluk duyduğumuzu ifade ederken, Özkan Çelik’i attığı bu değerli adım için kutluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
“ÖZKAN ÇELİK’İN 420 BİN MWH’LİK ELEKTRİK TÜKETİMİ YENİLENEBİLİR ENERJİDEN KARŞILANACAK”
2030 AB Yeşil Mutabakatı ve 2050 yılı Sıfır Karbon hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve I-REC’in önemine işaret eden Özkan Çelik İdari Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Berna Özkan Hawkins süreci “Özkan Çelik olarak sürdürülebilir bir üretim, gelecek öngörüsü ve insanlık için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Sürdürülebilirlik çatısı altında birçok alanda paydaşlarımızla projeler yürütmekteyiz. Bu sertifika ile 2023 yılı süresince tüketeceğimiz elektriği “Yenilenebilir Yeşil Enerji Kaynaklarından” sağlayacağız. Çelikhane ve Haddehane tesislerimizde yüzde yüz yenilenebilir enerji kullanacağız. I-REC ile demir çelik sanayii alanında örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza atmanın gururunu yaşıyoruz” diye ifade etti.
 
YENİLENEBİLİR ENERJİ SERTİFİKASI NEDİR?
Son yıllarda giderek yaygınlaşan I-REC (Yenilenebilir Enerjisi Sertifikası), RECs International tarafından geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası bir sertifikasyon sistemi. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve denetlenen bu sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikalar ile talep eden müşterilerin elektrik enerjilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması sağlanmasına destek veriyor.
 
SERTİFİKAYA SAHİP OLAN ŞİRKETLER ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR ELDE EDİYOR
Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem, tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasını sağlıyor. Aynı zamanda yeşil enerji kullanımının karbon salınımının engellenmesine yönelik olumlu bir adım olması, tüketici davranışını yeşil enerji kullanan tesisler için pozitif yönde etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar, satın aldıkları ürünleri üreten tesislerin yenilenebilir enerji sertifikası almasını şart koşarken, karşılığında çeşitli avantajlar sunabiliyorlar.
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