KAMUOYUNA DUYURU

Isparta’mızın içme suyu ihtiyacı bilindiği gibi mevsimsel olarak Eğirdir Gölünden temin edilmektedir. Eğirdir Gölünden temin ettiğimiz içme suyu hattımızla ilgili Terfi Merkezi 2’de sabah saatlerinden itibaren zorunlu olarak vana yenilemesi çalışmaları başlatılmıştır.

Bu süreçte Isparta’mıza su temini Darıderesi 1 Göletinden karşılanmaya başlanmıştır. Çalışma süresince mevsimsel olarak Darıderesi 1 Göletinden vatandaşlarımıza sunulacak olan içme sularında zaman zaman bulanıklık yaşanmaktadır.

Çalışmaların saat 17.00 itibariyle tamamlanmasıyla tekrar Eğirdir içme suyu hattı devreye alınacak olup, 8 Aralık 2022 Perşembe günü itibariyle tekrar Eğirdir’de çalışmalara devam edilecektir.

Çalışmalar sürecinde Darıderesi 1 Göletinden temin edilecek olan içme suyunda yaşanacak bulanıklıktan dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginliğe kapılmamaları hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Isparta Belediye Başkanlığı