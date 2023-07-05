SÜDER Başkanı Faruk Daşdöner, Sütçüler'in Teknoloji Sorununu Gündeme Taşıdı

Sütçüler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Faruk Daşdöner, dernek olarak halkın sorunlarına çözüm bulma çabalarını sürdürdüklerini belirtti. Yaptığı açıklamada, Sütçüler bölgesinde yaşanan teknoloji sorununa değinen Daşdöner, cep telefonlarının çekmediği birçok bölgede hemşerilerin ve ziyaretçilerin büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti.Teknoloji çağında olunmasına rağmen iletişim eksikliğinin acı bir durum olduğunu vurgulayan Daşdöner, sevdiklerine ulaşamamanın ve acil durumlarda iletişim sağlayamamanın memleketleri için üzücü olduğunu dile getirdi. Bu sorunun çözümü için Isparta Milletvekillerine gerekli dilekçelerin yazıldığını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.Sütçüler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin teknoloji sorununu gündeme taşıyan başkanı Faruk Daşdöner, hemşerilerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak adına çözüm arayışlarını sürdüreceklerini ifade etti.