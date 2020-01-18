ISUBÜ BÜLTENİ

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği dersi kapsamında, fakültemizin Eğirdir’de bulunan Araştırma-Üretim Birimi ve Tarım-Orman Bakanlığı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne teknik gezi düzenlenmiştir. Gezide ilk olarak araştırma birimimizde yetiştiriciliği yapılan Alabalık, Mersin balığı, Yayın balığı, Sazan, Koi balıklarının yetiştiriciliği hakkında bilgi alınmış ve yerinde incelenmiştir. Gezinin devamında Eğirdir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gidilerek enstitü ve projeler hakkında bilgi alınmış, sudak, alabalık, kerevit ve sülük yetiştiriciliği üniteleri ve laboratuvarlar gezilmiştir.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi