YABANİ HAYVANLAR FOTOKAPANA YAKALANDI

YABANDA 4 MEVSİM...

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğundaki Burdur, Isparta ve Antalya illerinde yaban hayatı ile ilgili çalışmalarımız artarak devam ediyor.Fotokapan çalışmalarımız da her üç ilde hem yaban hayatı zenginliğimizin ortaya çıkarılması hem de kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yürütülmektedir.Burdur ilimizin bir noktasına yerleştirilen iki adet fotokapandan bir yıl boyunca elde edilen Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ait görüntülerden sadece kısa bir bölümünü izlemektesiniz. Çalışmada memeli yaban hayvanı türlerimizden kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal ağırlıklı olarak tespit edilmiş türlerdir.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü